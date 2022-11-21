卡達突宣布禁酒！他徒步3hrs買一罐啤酒　靠「啤酒套套」偷渡進場

▲百威遭到禁酒令波及，大量庫存堆積在倉庫內。（圖／推特／@Budweiser）

記者葉睿涵／綜合報導

2022年的世界盃20日在卡達登場，這是世足首次在保守的穆斯林國家舉辦，引發人們擔憂，球迷們邊觀賞比賽邊喝啤酒的樂趣是否就此被剝奪。雖然卡達9月曾同意允許球迷在比賽前後購買啤酒，不過信奉伊斯蘭教的卡達王室卻頻頻對國際足聯（FIFA）施壓，導致FIFA不得不在開幕前突然宣布，禁止在球場附近與內部銷售啤酒，讓準備好要狂歡的球迷在聽聞消息後無比錯愕。

目前人在卡達首都杜哈（Doha）的《每日郵報》記者格林希爾（Sam Greenhill），在官方消息曝光當天進行了測試，試圖在卡達街頭買到一杯啤酒或葡萄酒，可惜卻屢屢受挫，最後在耗費3小時，走了11公里後，才終於在杜哈舉辦球迷節（Fan Festival）的區域附近一個不起眼的角落裡，找到百威啤酒（Budweiser）的帳篷。

格林希爾形容，百威啤酒的帳篷燈火通明，那裡還有40個裝著數千罐啤酒的冰箱。不過，當格林希爾要求守在帳篷外的工作人員給他來罐啤酒時，對方堅定地表示，百威啤酒的所有冰箱已被下令關閉至隔天晚上7點，而且屆時每人也只能購買4罐不到470毫升的酒。格林希爾也指出，有人建議他，若他真的想在卡達喝酒，就必須要到高級的飯店去才行。

格林希爾最後被帶到了一家名為Best Western的飯店，並在出示護照，證明他不是卡達的公民後，才被允許購買一罐不到470毫升的拉格啤酒（Lager），「不過這時，我在酷熱中長途跋涉的雙腳早已痛得起泡」。

▲有傳球迷為了能在場內喝酒。不惜用上了「啤酒套套」，偷渡啤酒入場。（圖／翻攝自推特）

除了艱難的買酒之旅外，網上也有網友秀出圖片，聲稱有球迷為了「偷渡」酒精飲料入場，不惜將外觀形似可口可樂汽水罐的「啤酒套套」（beer condom）套在啤酒罐外，將酒帶入場內飲用，不過記者無法查實相關照片是否屬實。