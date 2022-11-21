女駕駛聽「叩叩聲」以為壓到塑膠…油門一踩輾死人！驚覺闖禍崩潰

▲澎湖死亡車禍，老婦人命喪車底，肇事女駕駛遭法官判刑。（圖／記者陳韋男攝）

記者陳韻如／澎湖報導

澎湖2022年1月10日下午發生一起死亡車禍！一名顏姓女駕駛開車沿著馬公市朝陽路準備左轉文昌街，沒想到卻撞上正在過馬路的90歲蘇姓老婦，老婦被壓在車底，頭顱破裂當場死亡。案經數月審理，澎湖地院近日審結，顏女被依過失致死罪嫌判處8個月徒刑。

這起事故發生在1月10日下午，老婦步行到住家附近朝陽路找朋友一起挖螺肉，直到下午4時47分許準備返家，沒想到卻在半路上遭撞，當場頭部重創、腦漿四溢，明顯死亡，剛挖好的螺肉也散落一地。

法院審理時，肇事的顏女表示，「當時我的行向是綠燈，我先看前方，對向沒有車，再看左前方沒發現有路人就左轉，左轉後有聽到叩叩的聲音，感覺是壓到塑膠，當時我是未踩油門的狀況，順順的左轉，但覺得卡卡的，我以為是壓到盒子，所以補了一下油門，車子都沒動，才發覺不對勁，於是下車察看，就看到阿婆躺在地上，我就馬上打119報警」。

全案歷經數月審理，法官認為，事發當天候陰、日間自然光線、柏油道路乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意情事，但顏女卻未注意車前狀況，就貿然左轉而釀禍，涉犯過失致死，最終將她判刑8個月。全案可上訴。