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卡達砸6.8兆建新場館！超狂內部曝　「觀眾席全附小電視」驚呆球迷

記者葉睿涵／綜合報導

2022卡達世界盃的開幕賽在20日開踢，地主國卡達雖以0比2的成績惜敗，但主辦方專門為世足精心打造的比賽場地「巴伊特體育場」（Al Bayt Stadium）卻讓人眼前一亮，其中最讓網友嘖嘖稱奇的，就是主辦方居然在觀眾席上設置了大量的小型液晶電視，讓觀眾們在感受現場氣氛之餘，也能清楚看見比賽實況。

▲▼卡達巴伊特體育場。（圖／路透）

▲巴伊特體育場的外觀是按照貝都因人的帳篷所設計，場館內可容納6萬人，下同。（圖／路透）

綜合外媒報導，卡達舉辦的世足被譽為是史上最燒錢世界盃，因為卡達為了辦比賽，砸下了重金2200億美元（約新台幣6.8兆元）來興建新場館、道路網、公共交通網等基礎設施。舉行開幕戰的巴伊特體育場是卡達特別為世足賽設計與建造的體育館，它佔地面積超過30個足球場，可容納6萬名觀眾，而按照卡達游牧民「貝都因人」帳篷來設計的外觀是其一大特點。

▲▼卡達巴伊特體育場。（圖／路透）

由於卡達天氣炎熱，夏天甚至可以飆到攝氏40度，因此場館特別設置了氣候控制技術，讓球賽進行時可以精準控制溫度。據RMC Sport報導，世界盃首戰舉行時，球場外的溫度大約為攝氏27度，沙漠的風很大，但由於場內開了冷氣，因此場館內部十分涼爽，部分地區的體感溫度甚至不到攝氏20度。

▲▼卡達球場的觀眾席旁設有小電視。（圖／翻攝自推特）

▲卡達球場的觀眾席旁設有小電視。（圖／翻攝自推特）

更令人意外的是，卡達重金打造的體育場，座位上竟設置了大量類似飛機座椅的「小電視」，讓現場球迷在感受現場嗨爆的氣氛之餘，還能透過液晶螢幕清楚看見球員在賽場內的英姿與比賽實況，觀賽體驗升級，享受也加倍。

現場網友最近在網上曝光了球場內部滿是「小電視」的影片，並po文讚歎「就算是最後一排的觀眾，也能近距離欣賞賽況，主辦方真的很用心」，吸引了不少網友的注意，紛紛留言表示，「有錢就是任性」、「號稱花費最高的世界盃，果然名不虛傳」、「有錢就是狂，球場都不一樣」。

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