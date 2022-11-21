大陸鐵殼船越界捕魚蛇行逃逸擦撞　台中海巡押回14人3噸漁獲海拋

▲一艘大陸漁船越界捕魚被發現後，蛇行逃逸擦撞巡防艇，台中海巡押回14人，3噸漁獲全海拋。（圖／台中海巡隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中港外海43浬20日上午11點多出現1艘大陸鐵殼船，明顯越界非法捕撈漁獲，海巡署台中海巡隊獲報趕往，鐵殼船不但不停船，還以蛇行方式迂迴躲避盤查，並且和海巡艦艇發生多次擦撞，海巡人員強勢執法，終於強靠登檢，逮捕大陸籍43歲周姓船長及船員等14人，船上3噸漁獲依法海拋，並將14人押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

海巡署艦隊分署台中海巡隊昨天上午11點多接獲漁民報案，台中港西方40浬處，有大陸漁船出沒，海巡隊立即派巡防艇馳赴現場，2點12分，在台中港外43浬發現中國大陸籍「閩平漁619XX」號漁船正進行拖網作業，但該船拒檢，還以蛇行方式躲避查緝，追緝過程中多次發生擦撞，最後在海巡人員鍥而不捨追逐下，終於強靠登檢。

該艘鐵殼船船體重100多噸，19日下午從福建省祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及施行細則第42條等規定，將周姓船長及船員等14人安全押返台中港，3噸漁獲依法海拋。

海巡人員登檢、扣留、留置調查等作業時，都全程穿著防疫裝備，做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒，杜絕新冠肺炎入侵，所扣留的大陸籍漁船船員初步量測體溫均正常，COVID-19家用快篩檢測，經清艙並無發現豬肉及其相關製品。

台中海巡隊表示，中部海域常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，同時呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，海巡署將立即調派艦艇趕往查處。