　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本新安保戰略　擬強調台海重要性不容武力犯台

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本將於年底前完成國家安全保障戰略修訂。圖為日本自衛隊。（示意圖／路透）

中央社東京21日綜合外電報導

日本政府正討論修訂「國家安全保障戰略」，目前傳出可能將把中國定位從「憂慮」改為「挑戰」；同時也有意強調台海和平穩定重要性，展現不容中國武力犯台態度。

日本讀賣新聞報導，有關中國不斷加大對台灣軍事壓力，日本有意在修訂後的國家安全保障戰略中強調「台灣海峽的和平與穩定」的重要性，展現不容許中國武力犯台的態度。

日本將於年底前完成國家安全保障戰略修訂，日本政府及執政黨相關人士透露，有關中國霸權主義行動，目前已知日本政府與執政黨正協調將其定位為對日本及亞洲地區安全保障的「挑戰」，有意跟美國及北大西洋公約組織（NATO）步調一致。

修訂後的國家安全保障戰略，將成為日本未來約10年間的外交安保政策指導方針。現行的國家安全保障戰略是在2013年制訂，把中國的動向定位為「包括我國在內的國際社會的憂慮事項」。

面對中國領導人習近平政府，日本國家安全保障戰略如何表現對中國強化施壓周邊國家的認知，成為這次修訂戰略的一大焦點。

雖然日中在經濟上有著密切關係，且11月17日也時隔約3年再度舉行日中領袖會談等，正式重啟政治層級對話。

不過，面對中國海警船不斷在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域航行等，片面改變現狀的嘗試更形嚴峻，讓日本政府有意在戰略中明確展現對中國的危機感。

加上美國總統拜登政府今年10月公布的國家安全戰略，將中國明定為「最重大的地緣政治挑戰」；今年6月通過的NATO「戰略概念」中，也把中國視為安保上的挑戰。

因此，為了藉由日美同盟嚇阻中國的同時，也能建構「建設性且穩定關係」，日本政府及執政黨內部多數意見認為，將中國的行動視為「挑戰」是妥當的。

基於俄羅斯侵略烏克蘭，日本現行對俄國「在所有領域推動合作」的認知，也將在這次修訂戰略中進行徹底改變。至於持續試射彈道飛彈的北韓，預料日本政府將繼續視為「威脅」。

日本執政黨自民黨針對國家安保戰略等修訂建議中，將中國描述為「重大威脅」，但聯合執政的公明黨認為用「威脅」這一詞「太過強烈」。日本政府將根據與執政黨內的討論，最快在12月上旬決定措辭。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
「戶外脫口罩」最快月底上路！　關鍵指標曝
韋汝爆小黃瓜案！王思佳親發聲打臉　「有人為通告說謊還道歉」
快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電！　司機無呼吸心跳
快訊／本土+11888「創207天以來新低」　增41死
汪小菲突嗆小S：踩在她姐腦袋上的小丑！　連徐媽也罵
張蘭不忍了！「爆出來她真的粉身碎骨」開撕大S：什麼貨色
台積電建廠確定了！　高雄28奈米廠已發包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」...神奇影片曝

卡達砸6.8兆建新場館！超狂內部曝　「觀眾席全附小電視」驚呆球迷

55億天價合約！貝克漢為卡達代言　他開直播「絞碎37萬紙鈔」抗議

紐西蘭有望開放16歲投票！最高法院裁定「滿18歲才能投票」侵犯人權

日本新安保戰略　擬強調台海重要性不容武力犯台

泰國旅行疑遭蠍子咬傷！　他左腿感染食肉菌「皮肉被吃光」

世足賽「五大魔咒」難撼動？厄瓜多首戰擊敗卡達　比利烏鴉嘴成焦點

厄瓜多進球！球迷「數鈔票」酸爆挑釁　卡達人瞬間爆氣

病患走進醫院卻離奇消失　醫護一看名字驚呼：她昨天就死了！

世足首戰就失控！數萬人湧飲酒區「擠到像梨泰院」　出動鎮暴警察

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」...神奇影片曝

卡達砸6.8兆建新場館！超狂內部曝　「觀眾席全附小電視」驚呆球迷

55億天價合約！貝克漢為卡達代言　他開直播「絞碎37萬紙鈔」抗議

紐西蘭有望開放16歲投票！最高法院裁定「滿18歲才能投票」侵犯人權

日本新安保戰略　擬強調台海重要性不容武力犯台

泰國旅行疑遭蠍子咬傷！　他左腿感染食肉菌「皮肉被吃光」

世足賽「五大魔咒」難撼動？厄瓜多首戰擊敗卡達　比利烏鴉嘴成焦點

厄瓜多進球！球迷「數鈔票」酸爆挑釁　卡達人瞬間爆氣

病患走進醫院卻離奇消失　醫護一看名字驚呼：她昨天就死了！

世足首戰就失控！數萬人湧飲酒區「擠到像梨泰院」　出動鎮暴警察

金馬獎收視率出爐「最高點是這段」！　謝盈萱首主持曝緊張到後台落淚

march右轉未打燈擦撞機車　騎士安全帽怒敲引擎蓋...5人大亂鬥

虎航「12／24開航峴港」　單程優惠機票1299元！明10時限時開賣

「戶外脫口罩」最快月底上路！　王必勝曝關鍵1指標

魯尼爆炸性發言：我會將C羅移出名單　挺梅西史上最佳原因曝

世界盃「除中國隊沒去，其他都去了」登熱搜　陸企成最大贊助商

嗆GOGORO「騙進來再屠宰」！網媒挨告敗訴...判決要貼30天

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！　一人一間更衣室…設有碎紙機

台南市勞工局辦職場紓壓講座　工作與生活平衡

天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」...神奇影片曝

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

國際熱門新聞

病患走進醫院　醫護驚：她昨天死了

53歲3寶媽考到醫師執照！重考7次才上醫學系

美4大學生慘死　睡夢中遭大刀狂捅

他爽中500萬樂透！26年妻竟捲款與小王私奔

厄瓜多進球！球迷「數鈔票」酸爆卡達

23人中彈　美國大規模槍擊5死18傷

卡達世足爭議不斷！歌手演出遭批「氣到不錄了」

男總裁抽脂抽到死　女醫僅判6周被罵爆

影片曝！俄2男拒上前線　當場遭押送監獄

世足首戰就失控　數萬人擠到出動鎮暴警察

洗車挖出舊彩券　她一查驚中1205萬！

南韓空軍KF-16戰機墜毀　飛行員彈射逃生

COP27峰會落幕　宣言、損失與損害基金要點一次看

共和黨眾院領袖：當選議長設中國問題特別委員會

更多熱門

相關新聞

日總務大臣請辭！「伊藤博文外玄孫」松本剛明接任

日總務大臣請辭！「伊藤博文外玄孫」松本剛明接任

日本總務大臣寺田稔因自身的政治獻金等醜聞，20日深夜請辭下台，首相岸田文雄21日經過面談後，確定指派前外務大臣松本剛明接任。63歲的松本剛明出身政治世家，他是日本初代首相伊藤博文的外玄孫，父親松本十郎也曾任眾議員。

北韓開嗆聯合國！崔善姬嘲諷：美國的魁儡

北韓開嗆聯合國！崔善姬嘲諷：美國的魁儡

南韓空軍KF-16戰機墜毀　飛行員彈射逃生

南韓空軍KF-16戰機墜毀　飛行員彈射逃生

北韓核試驗場附近　發生規模2.0地震

北韓核試驗場附近　發生規模2.0地震

日本超輕航機起飛後「垂直墜落農地」！釀2死

日本超輕航機起飛後「垂直墜落農地」！釀2死

關鍵字：

台海國家安全保障戰略日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

魔獸驚喜現身速食店！

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面