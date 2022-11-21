中天「4大證據」重炒男神陪睡八卦　判賠10萬不用公開道歉

▲藝人彭于晏。（圖／翻攝Eddie Peng 彭于晏 Singapore Fanclub粉絲專頁）

記者黃哲民／台北報導

被粉絲視為「男神」的藝人彭于晏，2017年間曾被八卦網民謠傳陪睡對岸富商換取代言機會，當時彭于晏立刻委請律師訴諸法律闢謠，但中天電視去年在談話節目重提此事炒冷飯，還列舉「4大證據」，彭于晏怒告中天求償100萬元並要求公開道歉，台北地院認定中天與所屬記者僅用三人成虎、眾口爍金的小道消息毀人名譽，判應連帶賠償精神慰撫10萬元，但不必公開道歉，可上訴。

現年40歲的彭于晏出生於澎湖，13歲隨家人移民加拿大，讀大學二年級時回台奔喪，插花演出偶像劇《愛情白皮書》而出道，從演員跨足歌手、模特兒，外型挺拔帥氣、體格精壯，被粉絲稱為「男神」，且至今單身，所以不少女粉絲自認是「彭太太」，彭于晏近年演藝發展重心均在對岸。

中天電視去年（2021年）1月底在專聊娛樂圈八卦話題的節目中，重提2017年對岸多個八卦網民盛傳的小道消息，指稱彭于晏陪睡對岸某投資公司大老闆，藉此取得代言機會與高額報酬，節目中還列舉「4大證據」，描述演藝圈小鮮肉如何與金融界大佬掛上邊。

彭于晏在2017年已火速闢謠「純屬捏造，謠言止於智者，已經交給律師在處理」，對岸網友嘲笑這起烏龍爆料「彭于晏的事別瞎猜了，很簡單，大老闆說彭于晏要做我『LP』。旁邊一個傻B若有所思的點點頭，出門就跟別人說張磊把彭于晏睡了。」意指大老闆所說的「LP」是指有限合夥人Limited Partner，卻被錯誤解讀成「老婆」。

彭于晏被中天節目重炒冷飯舉動氣炸，認為自己健康、陽光與公益形象再遭抹黑，使不知情大眾對他蔑視、侮辱與嘲笑，因此隔海委任律師怒告中天與游姓記者及潘姓主管，要求連帶賠償精神慰撫100萬元，並在節目時段與中天的臉書粉絲團，播放道歉影片各2天。

中天抗辯是以「輕鬆態度閒聊明星八卦軼事」，引用早已被媒體揭露資訊，「並無誇大或加油添醋」，更已向觀眾強調「報導內容為傳聞而未經證實」、提醒大眾注意彭于晏「身為藝人的優秀表現而非其性向問題」，中天還說彭于晏是公眾人物，個人名譽權與新聞自由衝突時，應負擔較高程度的退讓、容忍義務。

法官審理認為，中天與游姓記者所提出的引用資料，包括網友在PTT發問的PO文，或是以彭于晏被大老闆「潛規則」等聳動標題、但欠缺具體內容的小道消息，無法代表播出前已善盡查證義務，卻以「不正常親密關係」等用語，使觀眾誤認彭于晏是靠性關係取得代言機會，足以毀人名譽。

法官指本案中天與游姓記者僅以三人成虎、眾口爍金的傳聞為依據，就算已提醒觀眾「純屬傳聞」，或事後平衡報導彭于晏的說法，也不能免責，判中天與已離職的游姓記者須連帶賠償精神慰撫10萬元，潘姓主管無責，法官並認定判決書可供大眾查閱、應可回覆彭于晏名譽，因此判決不必公開道歉，可上訴，中天在審理期間，已將本案報導與節目從網路下架。