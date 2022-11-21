校犬會議中　校長簡報犬舍改建進度「主角小力緊盯全場」

▲力行國小校犬小力參與校內校犬會議，緊盯工程進度。（圖／台北市力行國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市文山區力行國小五年前認養流浪犬小力，因小力生性怕生，最怕成群結隊的小朋友，一直在適應「校犬」一職，校方每年固定召開三到四次校犬會議，盼協助小力盡快適應環境。校方日前召開本學期校犬會議，校長黃國庭親自簡報犬舍美化工程，主角小力到場緊盯工程進度，畫面相當有趣。

黃國庭說，為解決流浪動物問題與推動生命教育，五年前學校認養了小力，但進入學校後，才發現小力懼怕小朋友，看到學童就躲在牆角，經獸醫師評估後，發現小力有心理狀況，開始把小力當「問題兒童」處理，透過無數次的校犬會議，討論小力的飲食起居，總算漸漸融入校園生活。

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「小力白天是校犬，晚上是家犬」，黃國庭說，小力剛來學校沒多久，透過夜間監視器發現，小力總畏縮在犬舍牆角，稍有風吹草動就會受到驚嚇，學校訓育組長鄭老師見狀心軟，下班就把小力帶回家過夜，從此小力就成了上下班制的校犬，在校休息的犬舍，也從空地簡易搭建的小狗屋，變成約4坪大，有風扇、除濕機、大狗籠的鐵皮屋，最近全校師生還攜手把犬舍重新彩繪。





▲力行國小師生為校犬小力打造舒適的犬舍。（圖／台北市力行國小提供）

黃國庭說，養校犬最大的難處是下班後與放假日的照顧問題，必須有人輪班照顧飲食起居，所以很多學校都又愛又怕，遲遲不敢認養；但養校犬好處多多，不但是學校生命教育最好的題材，校犬適度進班觀課或參與課程，也可提高學生的課程興趣，還是利大於弊。

據台北市教育局統計，111年度北市共有36校認養或餵養92隻犬貓，每年補助約367多萬元，供認養學校舉辦生命教育講座鐘點費、飼料費、醫藥費、保健品、生活用品等，全市認養比例約1成5，呼籲更多學校響應，讓學生從不同面向認識生命價值、動物平權及動保議題。