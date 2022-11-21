55億天價合約！貝克漢為卡達代言　他開直播「絞碎37萬紙鈔」抗議

▲ 貝克漢20日於卡達世足A組球賽現場。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達去年和英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）簽下價值1.5億英鎊（約新台幣55億元）的10年合約，請他擔任卡達大使，首要任務就是為世足賽代言，但卡達人權紀錄不佳，對同志及多元性別族群極不友善。英國知名喜劇演員、雙性戀者萊西特（Joe Lycett）為此拍攝一段絞碎1萬英鎊（約新台幣37萬元）紙鈔的影片，對貝克漢表達抗議。

《每日郵報》報導，萊西特20日在個人網站上開直播，只見鏡頭前擺著二疊英鎊紙鈔，後方則是一台碎木機，接著身穿彩虹裝的萊西特走進畫面中，將二疊鈔票都丟進碎木機，機器頓時噴出被絞爛的鈔票碎片，萊西特最後則向鏡頭行禮後離開。

萊西特事後將影片上傳推特，還寫下「進步的平台」（A platform for progress）暗諷貝克漢，因為他曾在多哈一場活動上聲稱，今年的世界盃將成為一個進步、包容的平台。

同性戀在卡達屬違法行為，最高可處7年徒刑。萊西特不滿貝克漢為恐同國家代言，13日就曾拍攝影片指出，儘管貝克漢過去一直公開挺同，卻和卡達簽下價值不斐的合約，「卡達被選為世界上最不適合同志的地方之一，同性戀是違法的，會被監禁。如果你是穆斯林，甚至可能被處死。」

他公開向貝克漢喊話，只要他在世足開幕前中止合約，將自掏腰包捐出1萬英鎊給LGBTQ+慈善機構，否則就要讓這筆錢和貝克漢的「同志偶像」形象一起粉碎，20日果真開直播履行承諾，吸引逾萬人在線觀看。

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