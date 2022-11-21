美國隊「小鮮肉陣容」踢進世界盃！　最幼齒球員年僅19歲

▲美國國家隊隊長、24歲前鋒普利西奇（Christian Pulisic）領軍踢進世界盃。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

2022卡達世界盃21日開踢，B組賽事備受矚目，被揶揄「足球沙漠」的美國隊本屆派出超年輕陣容，儘管球員平均年齡僅25歲，最年幼2名成員甚至才19歲，卻是史上首次集結這麼多位實力堅強的頂尖運動員，他們被看好在第一戰打敗威爾斯，迎戰英格蘭。

本屆世足隊伍中，美國隊26名成員平均年齡25歲又214天，只比迦納隊的25歲又108天更年長，隊長是24歲的普利西奇（Christian Pulisic），也是72年以來最年輕美國隊長。最年幼成員包括20歲前鋒雷伊納（Gio Reyna）、19歲後衛史卡利（Joe Scally）及中場穆薩（Yunus Musah），他們在國內甚至無法合法購買酒精飲料。

▲美國隊20歲前鋒雷伊納（Gio Reyna）效力於德甲俱樂部多特蒙德。（圖／達志影像／美聯社）



▲美國隊20歲中場穆薩（Yunus Musah）效力於西甲俱樂部瓦倫西亞。（圖／達志影像／美聯社）

根據世界盃紀錄，球員年輕不代表表現優異，在過去12屆賽事中，球員平均年齡低於26歲，卻又能夠踢進前4強的，僅有5支隊伍，包括1974及1982年的波蘭隊、1978年的巴西隊、1994年的瑞典隊及2010年的德國隊。

儘管如此，美國隊22歲中場阿隆森（Brenden Aaronson）指出，雖然隊員都很年輕卻不缺乏經驗，許多人在青少年時期就成為職業球員，目前也效力於英超聯賽及歐冠聯賽等頂尖足球俱樂部的職業隊伍。29歲後衛齊默曼（Walker Zimmerman）也說，「我們把年輕視為一種優勢，也知道我們擁有能量、強度和能力，給其他球隊製造麻煩。」

更重要的是，美國隊很幸運地沒有成員在賽前培訓受傷。此前，法國隊前鋒本澤馬（Karim Benzema）、塞內加爾前鋒馬內（Sadio Mane）及比利時前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）都負傷無法參賽。