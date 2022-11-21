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病患走進醫院卻離奇消失　醫護一看名字驚呼：她昨天就死了！

記者吳美依／綜合報導

阿根廷菲諾切托療養院（Finochietto Sanatorium）保全接待一名「肥胖年老的女性病患」，數小時後才想起對方尚未離開，於是趕緊起身詢問，值班醫護一聽見病患姓名卻驚訝表示，「她前一天就過世了。」監視器畫面更顯示，保全看見自動門打開後，起身接待、登記及指引方向，不過從頭到尾只有他獨自與空氣對話。

綜合外媒報導，本案發生在11日凌晨3時36分，保全表示，女病患自稱原本住在915號病房，這一趟回來是為了取走忘在醫院的個人物品。他與值班醫護人員核對患者資訊後，立刻發現事有蹊蹺，調閱監視器時，不禁感到毛骨悚然。

▲▼阿根廷菲諾切托療養院（Finochietto Sanatorium）「鬧鬼」影片瘋傳。（圖／翻攝推特）

▲阿根廷菲諾切托療養院「鬧鬼」影片瘋傳。（圖／翻攝推特）

這段影片在社群媒體瘋傳，也獲得阿根廷媒體爭相報導。院方發言人表示，那道自動門故障了，從10日晚間至11日凌晨的10小時內一共自動打開28次，保全當時看似在登記訪客名單，實際上卻沒有寫下任何資訊。

院方發言人表示，他們不認為這是超自然現象，但仍在持續積極調查中。他被問及是否會開除涉案保全時回應，「療養院每天都有人死亡，很難將這起事件與任何死亡事件聯繫起來。」

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