賀錦麗訪菲談國防合作！撒25億助蓋軍事建設　重申支持南海裁決

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國副總統賀錦麗結束APEC峰會後，於21日抵達菲律賓，將與總統小馬可仕進行會談。美菲關係在前總統杜特蒂的親中政策下一度緊張，但賀錦麗此行強調支持南海裁決，也預計加強和菲律賓的軍事合作，在「加強國防合作協議」的基礎上，投入8200萬美元進行建設，同時向菲提出增加更多軍事基地讓美軍使用的需求。

根據《路透社》報導，賀錦麗（Kamala Harris）預計訪問菲律賓3天，並準備在21日與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）進行會談。白宮資深官員透露，美方重申美菲共同防禦條約（MDT）下華府對馬尼拉的防禦承諾，同時強調支持2016年國際法庭做出的南海裁決。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示中國藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利。

▲賀錦麗與夫婿艾霍夫（Douglas Emhoff）飛抵馬尼拉。（圖／路透）



美國官員強調，「副總統將強調我們支持國際規則和規範的承諾，因為我們明白這對菲律賓人的生活及生計所產生的影響。」賀錦麗是自2017年美國前總統川普（Donald Trump）訪菲後，拜登政府訪問菲律賓的最高級官員，先前美菲兩國的關係受到杜特蒂（Rodrigo Duterte）的親中政策影響一度緊張。

此外，美菲在2014年4月簽署「加強國防合作協議」（EDCA），允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐、共用菲國軍事基地，協議效期10年，而雙方準備在此次會面中深化合作。匿名官員表示，目前美軍可使用5個菲國軍事基地，華府也已撥款逾8200萬美元（約台幣25.5億元），預計在這5個基地上完成21項軍事建設計畫，同時美方也向菲國提出增加更多基地的需求。

美國官員指出，賀錦麗22日將會見菲律賓海岸警衛隊官員，同時前往巴拉旺島（Palawan）參觀海岸警衛隊船隻，並針對「主權、領土完整和航行自由的原則」進行演說。

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