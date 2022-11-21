天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」...神奇影片曝

▲整個鼻子幾乎貼平在臉上。（圖／翻攝自IG／romanabruintjes）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少明星跟網紅為了證明自己鼻子沒有「進廠維修」，都會以用力按壓鼻子，或做出豬鼻子來證明，不過荷蘭一名正妹天生沒有鼻軟骨，用手指一壓鼻子直接變成「平面」，幾乎貼平在臉上，讓網友們看了嘖嘖稱奇。

據《NDTV》報導，荷蘭網紅Romana Bruintjes是名妙齡美女，有著動人嗓音，以及絕佳的化妝手法，因此擁有許多粉絲，TikTok上的粉絲更是高達7.6萬人。日前她上傳一則短短5秒的壓鼻子影片，更是在網路上引起熱烈討論。

影片中只見的Romana Bruintjes先是向眾人表達她天生沒有鼻軟骨，隨後就對著鼻子大力按壓，而且「一壓到底」，整個鼻子變成平貼在臉上，讓網友們看完超吃驚，短短5秒的影片目前已累積2千多萬點閱、3萬多人分享。

許多網友看完後紛紛表示，「沒有人可以打斷你的鼻子」、「打球時非常安全」、「感覺呼吸十分順暢」、「要怎麼戴眼鏡？」、「真是個奇蹟」、「打架時充滿優勢」、「為什麼平常看不出來」、「我的鼻子也沒有軟骨」、「我嚇了一大跳」、「為什麼沒有鼻軟骨，鼻子還能那麼挺？」

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