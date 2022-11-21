厄瓜多進球！球迷「數鈔票」酸爆挑釁　卡達人瞬間爆氣

▲厄瓜多球迷比出數錢的手勢，讓卡達球迷感到不滿。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

2022卡達世界盃足球賽正式開踢，地主國卡達首戰以「0:2」成績敗給厄瓜多。就在賽事進行期間，看台區一名厄瓜多球迷慶祝其中一顆進球得分時，當場站起來比出數錢的手勢、不斷向周圍的人提問「多少錢」，暗諷卡達以740萬美元（約新台幣2.3億）賄賂了8名厄瓜多球員的消息，讓現場的卡達球迷瞬間氣炸。

世足賽開幕戰由地主國卡達迎戰厄瓜多，厄瓜多前鋒E.瓦倫西亞（Enner Valencia）單場梅開二度率隊以2比0獲勝，卡達也成為23屆世界盃以來首個開幕戰輸球的東道主。

不過推特如今也開始流傳一段畫面，一名厄瓜多球迷慶祝其中一顆進球時，在看台區站起來，舉起手做出數錢的手勢，同時不斷詢問周邊看球的人「多少錢」，暗諷嘲笑卡達。但此舉惹惱坐在後方的卡達隊支持者，要求這名厄瓜多球迷閉上嘴巴坐下。

這整個過程被旁邊的人拍攝下來後，在網路上瘋傳。不過這段即將爆發衝突的場邊插曲最終出現反轉，兩人平息爭吵後，坐一起在鏡頭前露出微笑。卡達球迷說，「他是厄瓜多人，他今年來到這裡看比賽」。厄瓜多球迷接著提到，「我們的激情有時會讓人感到心煩，但我們現在為了體育聚在一起，是體育把大家凝聚在一起，我們彼此都很友好，祝卡達一切順利」。

The Qatar supporter - probably realising that his verbal abuse at an Ecuadorian father with his young kids present was not optimal given the current media climate surrounding this World Cup - made peace later on. pic.twitter.com/Q7nitbJkns — Get World Cup Football News (@_GIFN) November 20, 2022



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