　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國囚犯躲過死刑！　花一小時找不到靜脈注射

▲阿拉巴馬州。（圖／達志影像／美聯社）

▲處決輪床。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名死刑犯肯尼斯（Kenneth Smith）本將在上周被處決，卻因執法人員在準備行刑時，花了一個小時仍找不到靜脈注射，最後不得不暫緩他的死刑。在此之前已有兩個案例，其中一名囚犯，執法人員花費了三個多小時才處決，於極度痛苦中死亡。

根據《Metro》報導，肯尼斯在1988年謀殺當地牧師的妻子伊莉莎白（Elizabeth Dorlene Sennett），被捕後遭判死刑，原預計上周四執法，但執法人員花了一個小時都找不到靜脈注射，只好暫緩處刑。

▲阿拉巴馬州。（圖／達志影像／美聯社）

▲肯尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，肯尼斯並不是第一個案例，就在2個月前，阿拉巴馬州也因找不到合適的靜脈注射，讓死刑犯艾倫（Alan Miller）吊在直立的處決輪床上，大量出血長達20分鐘，最後才通知他處決停止，讓艾倫受重傷並產生創傷反應。

除此之外，在7月時執法人員花費了三個多小時處決喬（Joe James Jr），當時因粗糙注射的關係，讓他經歷了美國歷史上最長的處決，在極度痛苦中死亡。

以上三起囚犯的執法備受爭議，也引起了反死組織的嚴厲批評，認為阿拉巴馬州拙劣的處決是「殘忍和不按常規的懲罰」。該組織的負責人瑪雅（Maya Foe）在一份聲明中表示，「無論阿拉巴馬州的執法人員經歷多少次失敗的處決，似乎仍決心注射致命藥物」，將囚犯綁在輪床上，一次又一次地用針刺傷，試圖殺死囚犯但最後都失敗，「這是一種折磨！」

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／又有NBA冠軍好手來台！　加盟PLG領航猿
女駕駛聽「叩叩聲」以為壓到塑膠…油門一踩輾死人
朴敏英來台灣了！想逛夜市吃美食　黃子佼推薦「去這裡」
林忠正／金管會幫壽險業做假帳　公然護航財團發橫財
汪小菲400萬帳單曝光大S豪宅開銷　百萬年薪只夠付管理+水電
1票1.5萬！候選人PO文打臉檢察官「無保請回」　結果被起訴
SJ台灣演唱會「因為黃牛才多加1場」！　利特怒斥：為何要那樣
「新一代TOYOTA INNOVA」內裝、外型曝光！7人座空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她想找未婚夫偷吃證據！　竟翻到自己「熟睡遭性侵」影片

名古屋市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」　網驚：是女性生殖器！

美國囚犯躲過死刑！　花一小時找不到靜脈注射

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

梨泰院報案民眾錄音檔曝光！她驚慌喊「會被壓死」　警方悠哉應對

美國隊「小鮮肉陣容」踢進世界盃！　最幼齒球員年僅19歲

天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」...神奇影片曝

卡達砸6.8兆建新場館！超狂內部曝　「觀眾席全附小電視」驚呆球迷

55億天價合約！貝克漢為卡達代言　他開直播「絞碎37萬紙鈔」抗議

紐西蘭有望開放16歲投票！最高法院裁定「滿18歲才能投票」侵犯人權

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

觀光客遇強風變「在地人」　正港澎湖人→愜意坐穩穩

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

她想找未婚夫偷吃證據！　竟翻到自己「熟睡遭性侵」影片

名古屋市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」　網驚：是女性生殖器！

美國囚犯躲過死刑！　花一小時找不到靜脈注射

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

梨泰院報案民眾錄音檔曝光！她驚慌喊「會被壓死」　警方悠哉應對

美國隊「小鮮肉陣容」踢進世界盃！　最幼齒球員年僅19歲

天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」...神奇影片曝

卡達砸6.8兆建新場館！超狂內部曝　「觀眾席全附小電視」驚呆球迷

55億天價合約！貝克漢為卡達代言　他開直播「絞碎37萬紙鈔」抗議

紐西蘭有望開放16歲投票！最高法院裁定「滿18歲才能投票」侵犯人權

35KG巨嬰汪「硬擠座位討拍」　蹭手裝無辜她笑：仗著阿嬤好欺負

Paul選社區主委「老婆幫住戶洗車」！她累到直不起腰：是不是很傻

照片曝！9人登合歡東峰疑砍高山杜鵑升火炊食　紮營遛狗遭驅離

「先做事後參選！」鋼鐵俠徐正文跑遍各里　曝5政見：別讓聲音沉默

北漂潮漸緩　黃偉哲：台南正成為理想生活城市

快訊／又有NBA馬刺冠軍好手來台　艾爾斯加盟PLG領航猿

快訊／10月外銷訂單年減6.3%　金額554億美元、連二月負成長

7歲女童偷吃「媽媽的巧克力」毒發！全身抽搐命危　醫問病史懂了

海邊散步「突有生物滑過腳邊」！人妻低頭一看急逃命：差點見上帝

「禎」心話大冒險　苗栗地方人士：民進黨選情雪上加霜

柴犬胖吉「啊啊啊」慘叫醫生無辜舉針筒：還沒打啊

國際熱門新聞

病患走進醫院　醫護驚：她昨天死了

53歲3寶媽考到醫師執照！重考7次才上醫學系

他爽中500萬樂透！26年妻竟捲款與小王私奔

美4大學生慘死　睡夢中遭大刀狂捅

厄瓜多進球！球迷「數鈔票」酸爆卡達

名古屋市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」！

23人中彈　美國大規模槍擊5死18傷

卡達世足爭議不斷！歌手演出遭批「氣到不錄了」

男總裁抽脂抽到死　女醫僅判6周被罵爆

世足首戰就失控　擠到出動鎮暴警察

影片曝！俄2男拒上前線　當場遭押送監獄

洗車挖出舊彩券　她一查驚中1205萬！

南韓空軍KF-16戰機墜毀　飛行員彈射逃生

貝克漢為卡達代言　他絞碎37萬紙鈔抗議

更多熱門

相關新聞

賀錦麗訪菲談合作　撒25億助蓋軍事建設

賀錦麗訪菲談合作　撒25億助蓋軍事建設

美國副總統賀錦麗結束APEC峰會後，於21日抵達菲律賓，將與總統小馬可仕進行會談。美菲關係在前總統杜特蒂的親中政策下一度緊張，但賀錦麗此行強調支持南海裁決，也預計加強和菲律賓的軍事合作，在「加強國防合作協議」的基礎上，投入8200萬美元進行建設，同時向菲提出增加更多軍事基地讓美軍使用的需求。

毒蟲媽「濕紙巾摀口鼻」　狠殺17月大男嬰

毒蟲媽「濕紙巾摀口鼻」　狠殺17月大男嬰

全美98城市房價回落！　舊金山降8.2%最多

全美98城市房價回落！　舊金山降8.2%最多

美防長：中俄相信「強權即公理」　成美最大挑戰

美防長：中俄相信「強權即公理」　成美最大挑戰

強烈警告北韓！美再出動「戰略資產」B-1B

強烈警告北韓！美再出動「戰略資產」B-1B

關鍵字：

美國死刑靜脈

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

張蘭不忍了「爆出來她真的粉身碎骨」

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面