美國囚犯躲過死刑！　花一小時找不到靜脈注射

▲處決輪床。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名死刑犯肯尼斯（Kenneth Smith）本將在上周被處決，卻因執法人員在準備行刑時，花了一個小時仍找不到靜脈注射，最後不得不暫緩他的死刑。在此之前已有兩個案例，其中一名囚犯，執法人員花費了三個多小時才處決，於極度痛苦中死亡。

根據《Metro》報導，肯尼斯在1988年謀殺當地牧師的妻子伊莉莎白（Elizabeth Dorlene Sennett），被捕後遭判死刑，原預計上周四執法，但執法人員花了一個小時都找不到靜脈注射，只好暫緩處刑。

▲肯尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，肯尼斯並不是第一個案例，就在2個月前，阿拉巴馬州也因找不到合適的靜脈注射，讓死刑犯艾倫（Alan Miller）吊在直立的處決輪床上，大量出血長達20分鐘，最後才通知他處決停止，讓艾倫受重傷並產生創傷反應。

除此之外，在7月時執法人員花費了三個多小時處決喬（Joe James Jr），當時因粗糙注射的關係，讓他經歷了美國歷史上最長的處決，在極度痛苦中死亡。

以上三起囚犯的執法備受爭議，也引起了反死組織的嚴厲批評，認為阿拉巴馬州拙劣的處決是「殘忍和不按常規的懲罰」。該組織的負責人瑪雅（Maya Foe）在一份聲明中表示，「無論阿拉巴馬州的執法人員經歷多少次失敗的處決，似乎仍決心注射致命藥物」，將囚犯綁在輪床上，一次又一次地用針刺傷，試圖殺死囚犯但最後都失敗，「這是一種折磨！」