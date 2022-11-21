梨泰院報案民眾錄音檔曝光！她驚慌喊「會被壓死」　警方悠哉應對

▲梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院10月29日晚間10時15分爆發踩踏慘劇，至今為止已有158條人命犧牲。外界指控，警方忽視民眾報案內容，且事發後由於內部溝通系統失衡，導致警力與指揮高層無法及時抵達現場。如今，民眾於案發3個小時前的報案錄音檔首度曝光，內容已提到擔憂遊客不斷推擠，恐有被擠壓致死的風險。

根據韓媒《MBC News》、《韓國日報》，萬聖節周末的梨泰院從地鐵站、主要街道等擠滿人潮，參加扮裝派對的民眾興奮迎來首個新冠疫情後脫口罩的萬聖節，不過早在當天晚間6、7時，漢彌爾頓飯店旁的巷弄就已擠得水洩不通，一名勇敢的女遊客更聲嘶力竭指揮疏散人潮、先讓單向順利通行，另外一名女性民眾則撥打112向警方報案。

該位民眾於當天晚間6時34分報案，表示現場狀況早已擠得怵目驚心，擔心很有可能會爆發踩踏意外，以下為她與接線警察的對話內容。

警察：這裡是112緊急報案專線

民眾：這裡是位於梨泰院主要街道進來的入口

警察：梨泰院主要大街嗎？

民眾：您好？往酒吧的方向，漢彌爾頓飯店巷弄那不是有E-MART24（超商）嗎？

警察：漢彌頓飯店巷弄那的E-MART24嗎？

民眾：對，那條巷弄現在擠滿上坡和下坡的人，真的很危險。所以人潮沒辦法走下坡，但是又有一大群人繼續擠上來，很可能會被壓死。我花很大力氣才逃出來，這裡人潮真的太多了，可能要（請警察）來管控一下。

警察：您是說人潮無法雙向通行，可能會發生壓死、推擠或摔倒的事故嗎？

民眾：是，現在真的嚇到起雞皮疙瘩！上坡的那條巷弄非常狹窄，從梨泰院站下車的人不斷擠上來，和離開的人潮全部擠在一起，接著更和酒吧排隊的人擠一起...

（中略）

報導指出，在經過1個小時35分鐘後，又有一名在梨泰院站3號出口對面的民眾於晚間8時9分向警方報案，「這裡人真的太多了，都已經塞住了，人潮不斷推擠、摔倒...」，之後甚至有民眾於8時33分在報案電話指出，已經有人昏倒在路邊，8時43分至9時10分又有5筆相關報案紀錄。

不過警方並未因此出動大批人員前往現場疏散，甚至只有前往報案民眾所在地疏散附近人潮後便返回警察署。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》