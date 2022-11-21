北韓開嗆聯合國！崔善姬嘲諷他「美國的魁儡」　不滿射飛彈被譴責

▲北韓女外務相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前北韓（朝鮮）於18日上午試射1枚洲際彈道飛彈，彈頭墜落在日本專屬機濟海域（EEZ）內，其最高領導人金正恩甚至牽緊女兒的手前往視察。聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）強烈譴責，呼籲北韓應立即中斷挑釁行為。對此，北韓外務相崔善姬透過聲明表達強烈不滿，認為古特瑞斯只不過是美國的魁儡罷了。

根據北韓官媒《朝中社》今（21）日報導，北韓首位女性外務相崔善姬發表聲明，強烈批評本該秉持公正立場的聯合國失去客觀性，「聯合國祕書長本該遵守聯合國憲章的目的與原則，且在所有問題上應秉持公正與客觀，然而如今卻忘記其本份，對此我表達強烈遺憾。」

崔善姬強調，北韓18日試射洲際彈道飛彈的舉動主要是為了遏止來自美國的軍事威脅，「面對我國（北韓）行使合法且具正當性的自衛主權，聯合國祕書長又將之視為挑釁。我不禁懷疑，聯合國祕書長搞不好其實是美國白宮或國務院的一員。」

崔善姬將近來北韓頻射飛彈的原因歸咎於美國在南韓部署戰略資產，即19日派出戰略轟炸機B-1B進入韓國防空識別區（KADIZ），與南韓空軍進行聯合軍演一事，「我們先前曾經警告，審視朝鮮半島（韓半島）問題時應秉持公正與客觀，且美國與其追隨勢力不斷針對朝鮮（北韓）展開聯合軍演，導致半島局勢緊張，我們不得已才展開與防衛相關的必要舉動。」

崔善姬警告，「美國若不願招致災殃性的後果，就請別輕舉妄動。」

崔善姬話鋒一轉批評古特瑞斯，「即便如此，聯合國祕書長不願批評發起軍事挑釁的美國，反而是將挑釁的責任轉嫁給我們，我不禁感到呀然驚恐。美國的追隨者們將我們不可侵犯的自衛權行使拿到聯合國安理會會議桌上討論、向我國施壓，然而聯合國祕書長卻坐視不管。這只能證明，聯合國祕書長是美國的魁儡罷了。」

另外，南韓《韓聯社》指出，美國先前部署在關島的4架戰略轟炸機B-1B，已經越過太平洋、返回位於美國本土的南達科他州埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth Air Force Base）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》