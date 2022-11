美國隊重返世界盃！拜登致電球隊加油　笑稱「派我上場吧」

▲美國總統拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國隊重返世足賽,將於台灣時間22日凌晨3時上場,正面對決時隔整整64年闖進世界盃舞台的「紅龍軍團」威爾斯。在賽事登場前,總統拜登(Joe Biden)18日致電美國隊加油打氣,還開玩笑稱「教練派我上場吧,我已準備好了」。

Please hold, the President is on the line… pic.twitter.com/N6CxwOhqgN