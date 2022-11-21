2天出賽91分鐘　他見魔獸場上表現「買到首場票超賺」：血條100%

▲霍華德在主場開幕周兩戰表現極為亮眼。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

「魔獸狂潮」席捲全台，前NBA超級明星中鋒霍華德（Dwight Howard）來台加盟T1桃園永豐雲豹後，主場開幕周連續兩戰繳出超狂準大三元表現，不過昨日與台中太陽的比賽吞下敗仗，就有網友表示，魔獸今年36歲了，打完一場比賽至少也要休息2-3天，連續兩天的比賽，第一場血條100%，買到票進場的超賺。

有網友在PTT發文，「雲豹的票是不是星期六的比較有價值？」魔獸的實力絕對夠強，不過今年已經36歲了，不像年輕時體力旺盛，「這種年齡的球員，40分鐘全場打完，大概都要休個2-3天，才能完全恢復」。

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原PO指出，19日第一場比賽魔獸的血條100%上場，第2天的血條可能只有70-80%，大家買票進場都是想看魔獸秀一波，並且奪得勝利，認為買到星期六門票的粉絲超賺。

另外，也有網友PO文指出「魔獸是累了還是省體力準備下半場」，20日的比賽可以明顯看到魔獸略顯疲憊，「籃板球基本上都隨緣拿到就好，沒有全力跳起來要鞏固的樣子，進攻也是外圍投一下，是昨天太操體力還沒恢復，還是教練死不換下去讓他休息，只好自己在場上調節體力準備下半場」。

貼文一出，有網友點頭認同，「19號真的賺爛」、「看第一場賺」、「昨晚記者會整個沙啞，頭也一直低低的」、「省電模式」、「晶片內建省電模式」、「還好我是買星期六的票」、「星期六還打到OT，超級賺」。

▲雲豹教頭劉嘉發透露，後續背靠背賽程或許會控管魔獸上場時間。（圖／記者李毓康攝）

魔獸在開幕戰苦撐將近48分鐘，昨日對上太陽之戰，霍華德又出賽將近43分鐘，兩戰合計出賽超過90分鐘，霍華德賽後坦言，「很久沒連續出賽這麼久，我的身體確實還在調整這樣的狀態，上半場我的腿部和隊友相撞，因此有些疲勞的狀況。但我對於能夠上場仍充滿感謝，昨天我在延長賽仍持續上陣，很艱辛的贏下昨天的開幕戰勝利，但下一場我一定會準備好。」

根據數據顯示，霍華德上一次在背靠背賽程連續出賽40分鐘以上，得回溯到2012年，當時魔獸還只是26歲的年輕小伙子，如今來到台灣頭兩戰平均出賽超過45分鐘，確實相當操勞。

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