愛吸貓卻狂過敏！營養師教4招逆轉體質：飲食很重要

▲許多人喜歡吸貓，卻對貓毛過敏，對此感到相當苦惱。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

貓咪是經常撒嬌、賣萌的動物，不少人會當成寵物來養。不過，有些人雖然愛貓，卻會對貓毛過敏，為此感到相當苦惱，營養師高敏敏則說，其實能夠透過4招來逆轉「貓過敏」，若有這種困擾的民眾，不妨試試看。

高敏敏在臉書粉專上表示，她研究了一下發現，會對貓咪過敏的人，大說數原因是貓咪自體分泌的醣蛋白，分別是皮脂腺分泌的「Fel d 1」以及唾液中的「Fel d 4」，其中「Fel d 1」會藉由皮屑附著在貓毛、衣物及周遭環境，「Fel d 4」則是會留在貓咪舔過的地方，引起打噴嚏、流鼻水及皮膚敏感等反應。

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因此，高敏敏說，如果是對貓咪過敏的人，就算將貓毛剃掉，甚至飼養無毛貓，都沒有辦法真正解決過敏的問題。不過，她也提到，有4招可以改善貓咪過敏，再加上好的飲食提案，能夠明顯改善。

高敏敏說，第一招是先確認過敏原，釐清自己是對貓毛過敏，還是對貓咪身上的灰塵、塵蟎過敏。至於第二招，則是勤勞打掃環境，將貓與人常接觸的毯子、棉被、衣物都洗淨，減少過敏原殘留量。

▲貓咪喜歡撒嬌、賣萌，許多人相當喜歡。（示意圖／免費圖庫Pexels）



第三招則是定期清潔，幫貓咪洗澡，或使用濕紙巾擦拭，減少貓咪身上的皮屑、毛髮及口水等過敏原。

至於最重要的第四招，則是強壯自己的免疫力，可以透過好的飲食、運動加良好作息改善過敏。至於該如何選擇飲食？高敏敏則給出「3多吃、3不碰」的原則，只要減少刺激，加上對的飲食習慣，就能慢慢穩定下敏感肌膚。

高敏敏說，容易過敏者，不要碰加工食品、不新鮮的海產或過敏食物，以及要避免過量咖啡因、甜食，這些容易讓身體發炎，或是導致皮膚敏感、搔癢，不新鮮的海鮮還可能導致過敏。

高敏敏指出，也可以多吃好油、各色高纖食材以及多補充水分，減少促發炎因子作亂，且能夠排除體內的毒素、提高細胞活力。

高敏敏表示，這幾招不只對於貓咪過敏的朋友有效，只要是容易過敏的人都能參考，尤其現在天氣不穩定，過敏狀況可能更加嚴重，趕快從飲食方面著手，來做出改變。

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