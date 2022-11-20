差點錯過千萬大獎！她洗車挖出舊彩券　一查驚中1205萬爽成富豪

▲澳洲一名女子洗車時發現舊彩券，沒想到竟贏得了58萬澳元的大獎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

澳洲一名女子最近洗車時，意外在車內發現一張舊彩券，而且她兌獎後驚訝發現，這張彩券居然中了58萬澳元（約新台幣1205萬元）的大獎，讓她喜出望外。

據澳洲新聞網報導，這名幸運兒表示，她7月2日在維多利亞州（Victoria）的貝納拉藥局（Benalla）買下了這張彩券，但她轉身就忘了彩券的存在，還將彩券和一堆舊發票一起放在車裡4個多月，直到她最近洗車時，彩券才終於重見天日。

女子隨後將彩券帶到附近的報攤去兌獎，才驚訝發現原來她中了價值58萬澳元的大獎，讓她欣喜萬分，就連幫她兌獎的員工也興奮得哭了，「我一直都不知道我中獎了。你能想像嗎？我已經帶著這張58萬的彩券四處開了4個多月！」

當女子與家人分享中獎消息時，所有人都不相信她如此幸運，直到她帶著彩券到彩券公司The Lott領獎時，大家才真的相信好運降臨。她形容，「當我把這個好消息告訴我姐姐和媽媽時，我姐立刻問我，『你是不是被騙了？你在哪？』」

這名幸運的女子指出，她計劃用這筆獎金來購買她的第一套房，並犒賞自己一個旅遊，「我真的很高興，也很感激能獲得這個大獎。這完全改變了我的生活」。