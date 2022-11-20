男總裁抽脂抽到死！2醫「沒學過麻醉」注射過量　她僅判6周被罵爆

▲ 王鴻怡接受抽脂手術不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡2009年發生一起醫療事故，一名公司男總裁接受抽脂手術，卻由二名未接受麻醉藥注射培訓的醫師為他注射，麻醉過量導致他最終死於窒息，成為該國史上首起抽脂喪命案。事隔13年，涉案女醫師判決出爐，僅處6周徒刑，令網友大嘆人命不值。

《新明日報》報導，這起事件堪稱新加坡最重大醫療事故，發生於2009年12月，死者為太平星房地產投資信託管理公司（YTL Pacific Star）44歲前總裁王鴻怡，負責抽脂的46歲男醫師黃明漢和在旁協助的58歲女醫師朱秀春雙雙被控魯莽行為導致他人死亡。

黃明漢當時安排死者接受超音波抽脂塑身，抽出腹部及腰部脂肪，但他和朱秀春都未接受麻醉藥相關培訓，二人商量後卻同意由朱秀春負責注射。朱秀春不僅不知如何使用麻醉藥，也未先評估患者狀況再注射，而是完全聽從黃明漢指示。

手術開始後黃明漢先為死者施打一針50毫克的嗎啡類麻醉止痛藥，接著朱秀春以每小時30毫升劑量，將麻醉藥丙泊酚（Propofol）注入死者體內，過程中黃明漢還打了一針鎮定劑。約3個半小時的抽脂手術結束後，死者已被注入逾90毫升的丙泊酚，處於深度麻醉狀態。

朱秀春確認死者狀態後離開手術室，黃明漢則是在半小時後離開上廁所，僅留下一名未接受正規培訓的診所護士。待黃明漢10分鐘後回到手術室，見死者臉色蒼白後馬上叫救護車，為他戴上氧氣罩並施以CPR，朱秀春也返回幫忙急救，但死者送醫後不治身亡，驗屍判定他死於深度麻醉造成的呼吸道阻礙窒息死。

事後爆出黃明漢雖打電話叫救護車，將死者送醫後卻未告知醫護曾為他注射丙泊酚，回診所後還篡改醫療紀錄，企圖隱瞞曾離開手術室10分鐘上廁所的事實，已被吊銷執照並判4個月徒刑。朱秀春判決結果則於18日出爐，判處6周徒刑，令許多網友質疑，「沒了一條人命，才判6周」。

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