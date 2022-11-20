強生下台後吸金力超強！赴美演講淨賺千萬　「時薪120萬」還包食宿

▲強生下台後吸金力超強，靠著演講就賺得盆滿缽滿。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國規定所有議員每28天必須更新其近期收入與資產變化。前首相強生（Boris Johnson）最近申報，他在10月受邀赴美演講，短短數天就淨賺27.6萬英鎊（約新台幣1022萬元），換算下來每小時的時薪高達3.25萬英鎊（約新台幣120萬元）。

綜合英媒報導，強生自今年7月下台後，就一直積極將自身名氣與政治經歷變現。他最近受媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）之邀，在10月11日至12日前往蒙大拿州（Montana）參加商務會議，並於10月14日出席在科羅拉多泉（Colorado Springs）舉行的美國保險經紀人協會（CIAB）年度大會。

強生在會上發表了30分鐘的演講與45分鐘的「爐邊聊天」（fireside chat），賺得酬勞27.6萬英鎊。資料顯示，強生在此期間的工作時數約為8.5小時，換言之強生每小時的時薪高達3.25萬英鎊，而他與其2名幕僚在美期間的食宿、交通全由梅鐸支付，價值預計為1.16萬英鎊（約新台幣43萬元）。

強生也透露，保守黨金主班福德（Anthony Bamford)為他與家人提供了為期4周的住宿，價值3500英鎊（約新台幣13萬元）。班福德過去也曾支付強生與妻子凱莉（Carrie Johnson，婚前譯為西蒙斯）7月份的婚宴費用。據悉，強生2022年的年薪為16.14萬英鎊（約新台幣598萬元），其中有7.95萬英鎊（約新台幣295萬元）是首相職務所得，其餘則來自國會議員的職務。

強生的前任首相梅伊（Theresa May）同樣也是演講邀約不斷。最近，她參加了美國一場虛擬演講活動，從「世界50」（World 50）那裡獲得了8000英鎊（約新台幣30萬元），還應私募股權公司「安佰深集團」（Apax Partners）之邀發表演說，獲得了9.7萬英鎊（約新台幣359萬元）的報酬。