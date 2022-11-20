53歲3寶媽考到醫師執照！重考7次才上醫學系　花20年圓夢

▲前島貴子現在除了擔任婦產科醫師外，也會到處演講，分享自身經歷。（圖／前島貴子部落格）



記者王佩翊／編譯

日本一名56歲的三寶媽因為成長過程中的挫折，讓她立志成為醫生，而她一邊兼顧家庭與學業，重考了7次，終於在39歲考上醫學院，並在53歲取得醫師執照，而這個築夢過程更是長達20年。她日前接受媒體採訪時直言，雖然因為年紀與育兒讓她求學路上困難重重，但是多虧了丈夫與母親的支持，才讓她堅持到現在。

根據《週刊女性》報導，現年56歲的前島貴子從小父母失和，父親數度家暴母親，最終兩人雙雙外遇，並以離婚收場。而家庭的不幸福也讓前島罹患焦慮症，甚至自6歲開始，只要一感到焦慮就開始拔頭髮，還被老師懷疑是得了圓形禿，而她成年後也因心理問題罹患進食障礙。

▲前島花了20年圓夢，終於在53歲考取醫師執照。（圖／前島貴子部落格）



成年後的她曾經在藥局、航空業等各個行業工作過，也一度考慮要改行當心理諮商師，然而在經過一次事件後，她最終立志成為醫生。當時已經和母親離婚的父親在前島貴子工作的藥局附近開了一間中式餐廳，然而有一天卻有鄰居告訴她，父親已經2天沒開店。驚覺有異的她，隨即到父親的餐廳查看，沒想到開門後卻看到滿地血跡，而父親則是倒臥在廚房內明顯死亡。

警方調查後判定為自殺，而深受打擊的前島，為自己沒能拯救父親而感到後悔，因此下定決心要成為醫師，並開始準備報考醫學院，同時也在此時結識小她11歲的丈夫。

前島貴子婚後歷經7次落榜，終於在39歲考上藤田保健衛生大學（現為藤田醫科大學），然而在學期間她因育兒與課業蠟燭兩頭燒，多次留級，花了9年才成功畢業，而在考取醫師執照時，更是2次落榜，直到第3次才成功取得醫師執照，而那時的她也已經53歲。

取得醫師執照後的她，在醫院內各科室輪調實習，最終決定進入婦產科。她表示，婦產科有時需要內診，比起男醫師，患者應該更希望由女醫師進行診療，而自己也有懷孕與生產的經驗，最重要的是，她也希望自己能夠幫助女性。

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