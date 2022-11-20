金正恩登報自誇！北韓擁「地表最強」飛彈　作為核強國威震天下

▲金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

北韓（朝鮮）18日上午發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。日本方面稱，這枚飛彈射程最遠或許可能超過1.5萬公里，射程範圍包含美國本土。北韓勞動黨機關報20日發文歡慶並自詡擁有地表最強的飛彈，「作為名副其實的核強國，我們擁有『行星最強』的洲際彈道飛彈的實力和威容再次威震天下。」

根據《韓聯社》報導，北韓《勞動新聞》20日發布文章慶祝「火星-17型」成功發射，並強調北韓作為一個名副其實的核強國，「是這個行星（地球）上最強的洲際彈道飛彈的擁有國」，實力和威容再次威震天下。文章重申，只要美國等仇視北韓政策與核威脅一日不根除，北韓在任何情況下都不會從強化核實力的道路上退後。

▲北韓11月曾多日連續試射大量飛彈、砲彈，還派軍機升空。（圖／路透）

《勞動新聞》進一步表示，「這向世界證明，先發制人的核打擊並非美國的專利，我國是足以和美國核霸權抗衡。」另一件值得注意的事情是，文章提到一句「為了我們下一代的燦爛笑容和美好夢想，我們將繼續加強守護和平的威力寶劍──提高核武器的品質。」部分專家分析，這與領導人金正恩首度帶著女兒一起前往飛彈發射場的動向相符，藉此向內部宣傳「核武是後代子孫的安全保障」的訊息。

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