日本超輕航機起飛後「垂直墜落農地」！機上2男罹難　機體嚴重毀損

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一架超輕型載具（超輕航機）20日上午被發現墜落於農田，機上的57歲駕駛與63歲乘客傷勢嚴重，被發現時已經OHCA，送院後宣告不治。

根據《日本新聞網》報導，茨城縣警方20日上午11時25分左右接獲附近民眾通報稱，有一架小型航機墜毀在農田裡。警消趕往現場後發現機身嚴重損毀，並在機上發現2名男性，但2人皆傷勢嚴重，已無呼吸心跳。2名傷者送院搶救仍於2個小時後宣告不治。

這架超輕航機失事位置的500公尺外正好是一處起降場，警方懷疑，超輕航機可能在起飛後不久就墜落，而從事發現場的照片可以看到，飛機的頭部幾乎是呈現垂直狀態墜落農田，不過詳細事發原因仍待釐清。

根據《日本放送協會》報導，死者分別為57歲的餐飲業者與63歲的千葉縣警察。根據目擊民眾指出，兩人所搭乘的超輕航機起飛後，隨即就以機頭朝下的狀態墜落農田。

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