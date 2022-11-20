這男人80歲卻執政逾43年　世上「在任時間最長總統」正在尋求連任

▲世界上在任期間最長的總統來自赤道幾內亞，高齡80歲的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）迄今執政超過43年，但2022年的總統大選他仍幾乎篤定當選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

赤道幾內亞共和國的總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）執政超過43年，是世界上任職時間最長的總統，然而，80歲的他仍不打算退出政壇，目前正在大選中尋求連任。部分反對派人士也加入競選，但由於恩格瑪的強力統治，外媒預估他們並不會勝選。

根據BBC報導，80歲的恩格瑪領導非洲中西部的石油資源國家「赤道幾內亞」已經長達43年，他最初是在1979年透過軍事政變，從他的叔叔手中奪得政權，雖然進行了一些改革，但前一任總統對國家的絕對控制卻被保留下來。儘管1996年境內發現大量石油資源，全國140萬人口中的絕大部分並未因此受益，貧困問題仍然猖獗。

恩格瑪的專制政權被指責侵犯人權，有人遭受酷刑或「被失蹤」，而他的家族成員在政府中皆擔任要職。例如，恩格瑪的兒子特歐多林（Teodoro "Teodorin" Nguema Obiang Mangue）擔任副總統，據英國當局稱，他在歐洲和美國過著奢侈生活，甚至擁有一只麥可傑克森（Michael Jackson）生前戴過的布滿水晶裝飾的手套。特歐多林還因為挪用公款被法國法院裁罰、查封資產。

▲恩格瑪對於國家有絕對控制，反對派在選舉中幾乎沒有勝算，他的家族成員也多在政府中擔任要職。（圖／路透）

葡萄牙里斯本大學鑽研非州獨裁政權與政治的教授安娜（Ana Lúcia Sá）直言，赤道幾內亞這次的總統大選只是做表面，「什麼都不會改變，我很確定恩格瑪會以超過95%的高票當選。」她補充，「在赤道幾內亞，你不能自由表達自己的想法。反對派毫無勝算，他會不惜一切代價維持權力。」

報導指出，目前已有30多萬選民登記參加20日的大選投票，但赤道幾內亞長期以來被批評人士認為選舉結果造假，包含2002年12月恩格瑪在總統大選中贏得97%以上選票，而反對黨候選人卻因選舉舞弊和違規行為等理由退出選舉，類似的情況在2009年和2016年也接連發生。

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