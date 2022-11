烏克蘭副防長：12月底可能反攻克里米亞　明年春天結束戰爭

▲克里米亞大橋10月發生爆炸,冒出熊熊火光與濃煙。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭國防部副部長加夫里洛夫(Volodymyr Havrylov)預測,烏克蘭部隊可能會在12月底之前反攻克里米亞,而整個與俄羅斯的戰爭將於2023年春天結束。

加夫里洛夫接受英媒天空新聞訪問時說,儘管認為俄羅斯發動核攻擊的可能性很低,但就算真的遭到來自俄國的核打擊,烏克蘭在取得勝利之前絕對不會停止戰鬥。

Ukraine's deputy defence minister Volodymyr Havrylov has told Sky News that the war with Russia could be over 'by the end of spring', adding that peace talks would only happen once Russian troops are ready to leave every inch of Ukraine.



More here: https://t.co/DbRmE0cBnU pic.twitter.com/aBVkUr9LPO