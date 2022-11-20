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烏克蘭副防長：12月底可能反攻克里米亞　明年春天結束戰爭

▲▼ 克里米亞大橋。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里米亞大橋10月發生爆炸，冒出熊熊火光與濃煙。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國防部副部長加夫里洛夫（Volodymyr Havrylov）預測，烏克蘭部隊可能會在12月底之前反攻克里米亞，而整個與俄羅斯的戰爭將於2023年春天結束。

加夫里洛夫接受英媒天空新聞訪問時說，儘管認為俄羅斯發動核攻擊的可能性很低，但就算真的遭到來自俄國的核打擊，烏克蘭在取得勝利之前絕對不會停止戰鬥。

至於與俄羅斯和平談判的可能性，加夫里洛夫提到，只有俄羅斯部隊準備好離開烏克蘭的每一寸土地時，才有可能進行談判，包括撤出俄羅斯總統普丁2014年占領的克里米亞半島以及親俄份子過去8年占領的烏東地區。

他表示，烏克蘭內部社會已做出堅持到底的決定，大家付出許多鮮血、努力才取得如今的成果，「任何拖延衝突或僵持只會延續這場反對烏克蘭作為國家存在的戰爭」。

就在11月，烏軍在西方支援軍武的狀態下，重新奪回南部城市赫爾松，迫使俄軍宣布撤退。當被問及此次成功是否讓奪回克里米亞等其他目標更有實現可能時，加夫里洛夫說，「這只是時間問題，當然，我們希望越早做到越好」，也不排除在12月底以前進攻克里米亞。

加夫里洛夫表示，烏軍整個冬天都將持續戰鬥，儘管條件惡劣、氣溫極低，但別無選擇，因為任何軍事行動暫停都會讓俄軍有更大的機會補充庫存及進行增援。最後當被問及這場戰爭將於何時結束，他指出，做好長期戰鬥的準備非常重要，「但我的感覺是，到春天結束時，這場戰爭就會結束」。

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