馬斯克掀千人出走潮　內部爆料：世足開踢「推特恐斷線」

▲ 馬斯克接掌推特後大刀闊斧改革。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）入主推特後大幅裁員，又要求員工長時間、高強度工作，引發大規模出走潮。一名最近離職的前員工爆料，即將開幕的卡達世足期間，一旦賽事相關討論使推特流量瞬間激增，恐怕因缺乏人手和事前準備出現嚴重故障，甚至導致網站斷線。

根據《衛報》，這名推特前員工指出，「由於缺乏準備和人手不足，我認為這屆世界盃對推特來說會很困難」，認為該平台有50%可能性在世足期間發生嚴重故障，導致網站斷線。

他了解推特指揮中心內部情形及該平台如何應對大型活動，因爆料敏感性被允許匿名。指揮中心為推特故障排除人員團隊，負責監控該網站流量高峰及數據中心故障等問題。

他說明，為期29天的卡達世足期間，推特恐怕一定會出現伺服器緩慢或錯誤問題，可能性估計高達90%，21日開幕戰期間維持在線狀態的可能性甚至不超過50%，「推特可能在開幕戰遇到流量問題，甚至可能當機」，幸運的話能在不造成太大問題以前恢復。

▲ 2022卡達世足賽將於21日登場。（圖／達志影像／美聯社）

推特7500名員工中，有一半在馬斯克接掌後第一周被裁員；5500名外包人員中，約有4/5在第二周被解雇。馬斯克要求剩餘員工長時間且高強度工作後，本周有逾1000名員工辭職，流失許多有多年資歷的人才，指揮中心也受到影響。

《觀察家報》指出，推特指揮中心可能有多達1/3員工在近幾周內離職，顯然還未準備好面對世足期間可能湧入的流量。前員工說明，「大型活動期間流量會非常大，任何重大比賽或爭議判決都會導致流量突然激增，而基礎設施必須消化這些影響。」

一般情況下會有許多人員負責監測，並確保解決所有平台壅塞問題，但公司易主影響世足準備工作。當被問及推特有什麼解決世足期間可能狀況的計畫，這名前員工坦言，「據我所知沒有，我們早在幾周前就該開始動作了」，對於即將到來的賽事感到害怕，「我無能為力。」

2014巴西世足期間擔任推特軟體工程師的阿尼迪斯（John Ioannidis）指出，即便擁有頂尖設備和硬體，流量瞬間湧入也會造成問題，2010南非世足期間，推特就曾因流量過大一度斷線。薩里大學網路安全教授伍德沃德（Alan Woodward）也表示擔憂，「目前看來推特似乎把一切都交給運氣，就我的經驗來說，這不是個可靠的方法。」

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