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網紅拍片「鈔票沖馬桶」！她涉侮辱國幣秒被捕　最重恐關7年

▲▼ 土耳其網紅將鈔票沖馬桶。（圖／翻攝自推特）

▲ 米卡作勢將鈔票沖進馬桶。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其網紅米卡（Mika Can Raun）日前拍攝一段影片，作勢將一張百元里拉（約新台幣167元）鈔票沖下馬桶，未料惹禍上身，因為這張鈔票印有國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）肖像，她因涉嫌侮辱國家主權象徵及國父記憶，最高恐怕得坐牢7年。

根據Turkish Minute，米卡10月21日在IG上傳一段自拍影片，可見她拿著一張百元鈔票，對著鏡頭忘情對嘴熱唱，一度激動拍門，伸手擦淚後拿起鈔票，作勢丟進馬桶再按下沖水鈕，當被問及這麼做的原因時則回答，「人們會將錢丟進歐洲的小溪和噴泉裡，但沒有發生任何事。我將100元里拉丟進我美麗國家的下水道，這算犯罪嗎？」

這段影片引起熱議，雖然米卡在短短1小時後就刪除影片，但早就被許多網友轉發。她隨後遭到網路犯罪部門警察拘捕，因為她涉嫌侮辱象徵國家主權的國幣及對國父的記憶，後者根據該國刑法最高可處3年有期徒刑。

米卡很快就被移送法辦，在審訊中堅決否認指控，聲稱並未真的將鈔票丟進馬桶，而是丟在地上，拍影片也是為了和粉絲互動，是一種幽默，並強調絕對沒有不尊重國家或犯罪意圖，更無意侮辱國父或民族價值。但檢方仍求處2年半至7年半徒刑，判決預計近日出爐。

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