網紅拍片「鈔票沖馬桶」！她涉侮辱國幣秒被捕　最重恐關7年

▲ 米卡作勢將鈔票沖進馬桶。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其網紅米卡（Mika Can Raun）日前拍攝一段影片，作勢將一張百元里拉（約新台幣167元）鈔票沖下馬桶，未料惹禍上身，因為這張鈔票印有國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）肖像，她因涉嫌侮辱國家主權象徵及國父記憶，最高恐怕得坐牢7年。

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan Sosyal Medya Fenomeni Mika Can Raun, Türk Lirası'nı klozete attığı görüntüler nedeniyle göz altına alındı. pic.twitter.com/mjq0JnCavp — Gündeme Dair Her Şey (@gundemedairhs) October 24, 2022

根據Turkish Minute，米卡10月21日在IG上傳一段自拍影片，可見她拿著一張百元鈔票，對著鏡頭忘情對嘴熱唱，一度激動拍門，伸手擦淚後拿起鈔票，作勢丟進馬桶再按下沖水鈕，當被問及這麼做的原因時則回答，「人們會將錢丟進歐洲的小溪和噴泉裡，但沒有發生任何事。我將100元里拉丟進我美麗國家的下水道，這算犯罪嗎？」

這段影片引起熱議，雖然米卡在短短1小時後就刪除影片，但早就被許多網友轉發。她隨後遭到網路犯罪部門警察拘捕，因為她涉嫌侮辱象徵國家主權的國幣及對國父的記憶，後者根據該國刑法最高可處3年有期徒刑。

米卡很快就被移送法辦，在審訊中堅決否認指控，聲稱並未真的將鈔票丟進馬桶，而是丟在地上，拍影片也是為了和粉絲互動，是一種幽默，並強調絕對沒有不尊重國家或犯罪意圖，更無意侮辱國父或民族價值。但檢方仍求處2年半至7年半徒刑，判決預計近日出爐。

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