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女住進凶宅　用英文字母表「玩美國版碟仙」她曝：已問出鬼魂名字

▲▼鬼魂、鬼、幽靈、亡靈、靈異、鬼屋、古宅、鬼宅、鬼房。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲美國一項千人調查發現有44%的受訪者都認為自己住過「鬼宅」，還有人透過類似碟仙的方式進行超自然溝通。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

據美國《紐約時報》指出，疫情期間人們待在家的時間變長，有多機會注意到家中出現不尋常的聲音或動靜。威斯康辛州的28歲女子芙萊舍（Brandy Fleischer）就認為自己現在住的房子鬧鬼，而且她還看見鬼魂透過指針連續指出數個不同的英文字母，拼湊出鬼魂的名字，情況宛如「美國版碟仙」。

28歲的芙萊舍向《紐時》表示，她目前住在威斯康辛州熱那亞市（Genoa）一棟19世紀建成的老房子裡，但她認為自己有個「鬼室友」。某次她拿出一塊寫有各個英文字母的板子，擺上指針，接著讓「鬼室友」自己移動指針，最終果真問出「祂」的名字叫「亨利（Henry）」，情況有如亞洲世界傳說中的「碟仙」。

▲▼幽靈,鬼怪,鬼,靈魂,恐怖,靈異（圖／視覺中國CFP）

▲一名28歲女子表示自己不但和鬼魂同住，還問出了對方的名字。（示意圖／視覺中國CFP）

芙萊舍還揭露了「亨利」調皮的一面，「他喜歡惡作劇。他會把鞋子移來移去。」芙萊舍說，雖然這不是她能決定的室友，但她已找到和「亨利」和平共處之道，要盡量避免家庭爭執，因為那樣「亨利」會感到不安，「他會大力甩上抽屜來打斷爭吵。」

不過，芙萊舍對於這些「靈體的存在」並非一直都覺得很舒服自在，「我第一次踏進門的時候，感覺就像走到一個沒有被邀請的派對，感受宛如每個人都在看我，但我看不見他們。」

報導引述美國房地產相關教育網站「Real Estate Witch」10月份的一項1000人調查，結果高達44%受訪者認為自己曾住過鬧鬼的凶宅。研究人員認為，這可能是因為近年來討論超自然現象的網路影音媒體興盛、宗教信仰衰退以及新冠疫情的影響。南加大人類學家湯普森（Tok Thompson）就說，遠距上班和隔離，讓人們有更多時間注意到家中奇怪的聲音或動靜。調查人員指出，有關鬧鬼的報告電話越來越多。

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