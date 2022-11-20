COP27通過歷史性協議！同意成立「損失與損害」專款　富國要賠錢了

▲COP27終於在20日凌晨打破談判僵局，同意設立損失與損害專款。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）歷經2周的艱難談判後，來自200國的談判代表終於在20日凌晨達成歷史性協議，同意設立「損失與損害」（Loss & Damage）專款，以補償窮國因發達國家碳污染引發極端天氣造成的損失。

綜合外媒報導，COP27原定於11月18日結束，但由於富裕國家和發展中國家無法就氣候賠償達成共識，導致談判陷入僵局。由發展中國家組成的77國集團（G77），敦促COP27設立損失與損害專款，同時呼籲工業化國家為氣候損害支付賠償，因為他們認為絕大多數的溫室氣體都是富裕國家排放的。

這場談判一直進行到20日凌晨，各國才終於達成歷史性協議，同意設立損失與損害專款。當蘇克里敲下議事槌，宣布達成協議後，全場爆以熱烈掌聲。美聯社指出，這對貧國而言是一項巨大的勝利，因為這些國家通常對全球暖化幾乎沒有貢獻，卻往往在氣候惡化中受害，因此他們一直希望能獲得相關賠償。

▲COP27協議難產導致談判超時，場外的媒體與工作人員團全累得睡成一團。（圖／路透）

巴基斯坦氣候部長拉赫曼（Sherry Rehman）表示，「這是我們經過30年努力得到的成果。」今年夏天，巴基斯坦有三分之一國土被毀滅性洪水淹沒，「類似的事不會只發生在巴基斯坦」。氣候行動網路（Climate Action Network）也指出，該協議「為弱勢群體帶來了希望，讓他們知道他們會得到幫助」。

儘管談判代表已就氣候賠償議題達成協議，但由於各國對減排努力等問題仍存在分歧，瑞士也要求更多時間審閱內容，因此他們並未通過協議草案的全部內容，並將推遲到明年再做決定。屆時，過渡委員會將提出建議，包括確定和擴大資金來源等，供各國在即將於2023年11月登場的COP28上通過。

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