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97歲老三寶釀1死4傷！暴衝人行道撞死人　路口「碰碰車」連撞3車

▲▼老人,高齡駕駛,三寶,老三寶,開車,老人開車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本一名97歲老人開車衝撞人行道，導致1死4傷。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本福島縣一名97歲男性19日駕車外出，然而卻突然暴衝進人行道，失控行駛數十公尺，並撞上一名正行走在人行道上的42歲女子，隨後又往車道移動，並撞上3輛正在等紅燈的小客車。該起事故一共造成1死4傷，肇事駕駛本人則是頭部輕微受傷，目前已經被警方依過失致死罪嫌逮捕。

根據《日本放送協會》報導，97歲的波汐國芳19日下午4時50分左右，被人目睹開車撞上在人行道的行人後，又連續撞上3輛停在路口等紅燈的車輛，最後則是暴衝卡進行道樹之間。被波汐撞上的是42歲的川村仁美（音譯，川村ひとみ），她全身受到嚴重撞擊，送院搶救仍於2個小時後不治身亡。

遭到波及的3輛小客車中，有4名分別坐在其中2輛車上的女性受到輕傷。波汐國芳本人則是頭部受到輕傷，並且被警方依過失駕駛致死罪嫌逮捕。警方目前仍在調查詳細的事發經過，接下來將調閱遭撞車輛的行車紀錄器，進行進一步調查，以分析事故原因。

另一方面，波汐先前更新駕照時，在認知功能檢測上並未出現任何問題。經過調查，事故現場為雙向單線道，而車道與人行道之間並沒有設置圍欄。根據目擊民眾證詞，波汐的車至少在人行道上行駛超過數十公尺。

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