付國豪死訊「刻意晚一年公開」　竟是怕變「境外勢力投毒素材」

▲付國豪的父親公開兒子死訊。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

《環球時報》前記者付國豪去年10月因憂鬱症離世，死訊近日才由他的父親公開。對於兒子的死訊為何晚了一年才公開，付國豪的父親解釋，當時疫情肆虐、台灣當局台獨企圖暴露無遺、香港黑惡勢力仍然猖狂，不願兒子的死訊成為境外勢力「投毒素材」。

付國豪曾在反送中期間赴香港採訪，並公開挺香港警察，因此遭到圍毆、綑綁。返回中國大陸之後，付國豪被視為「英雄」，還獲得了《環球時報》的公開表揚以及獎金10萬元人民幣。

不過，付國豪的人生並未因此一路順遂，不僅於2021年4月離職，並在同年10月因憂鬱症離世，死訊直至近期才由他的父親在網路上公布。

對於兒子的死訊為何隔了一年才公開，付國豪的父親提出了四個原因，第一是「兩年多的時間裡，中華大地，疫情肆虐，各級政府疲憊之極，百姓心呈焦慮」；第二是「小灣灣的菜婆子，以虎謀皮，圖謀不軌，台獨企圖暴露無遺」；第三是「香港黑惡勢力仍然猖狂」；第四是「西方仇華勢力，虎視眈眈，小動作不斷」。

付國豪的父親強調，付國豪去逝的消息若不選擇一個適當的環境和空間公開，很有可能成為境外居心叵測勢力的投毒素材，「這是我不願意看到的，也是國豪在天之靈所不安的。」

付國豪的父親說，「今天我們看到，黨的第二十次代表大會已經圓滿結束，新一屆領導成員已經產生。中國海空軍在中國南海等區域進行了大規模的軍事演習，極大地震懾了小菜婆子的台獨勢力。在香港，一大批猖狂的港獨分子已經服法，香港警察重抖威風。在國內，疫情防控成果已見成效，國人日常生活基本未受影響。因此，我才有可能，將孩子的事情告訴給大家。」