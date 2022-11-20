正妹護士遭毀容虐殺！「頭髮拔光」折磨至死　兇手竟是交往1月男友

▲ 諾蓋拉遭交往僅1個月的男友殺害。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西里約發生一起驚悚案件，一名年輕女護士突然失蹤，她交往1個月的男友卻在2天後到警局自首，承認將她殺害。女子在汽車旅館遭殘忍折磨至死，不僅四肢被綁，臉部更嚴重毀容，頭髮幾乎被拔光，令家屬悲憤不已，也掀起當地民眾公憤。

根據《太陽報》，27歲護理技術師麗塔．諾蓋拉（Rita Nogueira）失蹤前最後被人目睹是在13日，心急的親友不斷尋人，26歲男同事法爾喬（Iago Lacê Falcão）卻在15日帶著律師走進警局自首，詳細說明作案過程，包括在一家汽車旅館殺害諾蓋拉，並將遺體丟棄在他母親名下一棟空屋。

諾蓋拉生前和擔任實習護士的法爾喬在同一家婦產科醫院工作，交往約1個月，但家屬對法爾喬一無所知。監視器捕捉到諾蓋拉失蹤當晚，法爾喬的車停在她家門外，對話約30秒後跟著諾蓋拉進屋，75分鐘後二人一起乘車離開。

警方前往法爾喬口中的空屋，發現諾蓋拉死狀悽慘，在汽車旅館被勒頸狂毆，且在兇手折磨之下幾乎失去所有頭髮，臉部毀容到不得不使用完全密閉的棺材。

ABSURDO, não tem outro nome. Mesmo após a apresentação à @PCERJ, confissão e indicação de onde teria deixado o corpo da técnica de enfermagem Rita Nogueira, o estudante Iago Falcão, segue solto. O agente da Civil disse que “não teve flagrante”. https://t.co/GEFpmbRhdr — Rafael Nascimento de Souza (@nasrafael) November 17, 2022

但令人驚訝的是，警方以法爾喬非現行犯為由，並未將他拘留，僅稱他正配合調查。由於事發已超過24小時，無法依法將他逮捕，且警方已確認他的地址，認定沒有逃亡之虞，卻令民眾紛紛指責當局讓嫌犯逍遙法外。諾蓋拉的葬禮也湧入許多憤怒的群眾，要求伸張正義。

諾蓋拉繼母阿爾維斯（Raquel da Silva Alves）悲憤指出，「只有怪物才會這麼做。她五度戰勝新冠，這個惡魔、懦夫卻對她做這種事」，更指控「腐敗的法律」導致嫌犯未被拘留。家屬桑托斯（Ana Beatriz dos Santos）補充，「我們只是想要正義。諾蓋拉可能不是第一個，也可能不會是最後一個。而他（法爾喬）還在外面，逍遙法外。」

和諾蓋拉交往10年的前男友費雷拉（Igor Ferreira）難過表示，「我們無法給麗塔一場有尊嚴的葬禮，我無法用言語形容他（法爾喬）有多殘忍。我看見殘忍暴行的跡象，他拔下她的胸環，加以折磨」，調查人員現正等待驗屍結果。

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