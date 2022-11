俄羅斯天然氣管道爆炸！　橘紅火球竄天「電廠急斷氣」

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯列寧格勒(Leningradskaya)州長德羅茲登科(Alexander Drozdenko)19日在Telegram發布消息,證實聖彼得堡郊外一條天然氣管道發生了爆炸,並引發大火,不過爆炸發生的原因仍在調查中。

綜合外媒報導,從現場影片可見,爆炸發生後,現場立刻蹦出了巨大的橘紅火球,火勢一發不可收拾,烈焰直衝天際。初步調查顯示,這場爆炸與火災未造成人員傷亡,但當局還在調查爆炸原因。

▲聖彼得堡天然氣管道爆炸引發大火。(圖/翻攝自推特)

俄媒並未在報導中提及這場意外是人為蓄意破壞,而俄羅斯緊急情況部則認為,爆炸很可能是管道故障出現減壓所致。當局目前已進一步減壓,以便滅火行動順利進行,而當地的電廠則被暫時「斷氣」,改用燃油以確保供暖不被間斷。

德羅茲登科也指出,「消防與急救人員正積極撲滅伯爾加多夫卡(Berngardovka)和科瓦列沃(Kovalevo)之間因天然氣管道減壓引起的火災,不過這場意外不會對居民構成威脅,火勢也不會蔓延到住宅區。」

A powerful explosion occurred near St. Petersburg



The fire was caused by an explosion on the gas pipeline between Berngardovka and Kovalev - Governor of the Leningrad region Alexander Drozdenko.



According to preliminary information, there are no casualties. pic.twitter.com/jNF1GrwHWu