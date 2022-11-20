奇蹟存活！新生兒遭裝袋「從橋上扔進河」大哭　漁民一竿救起

▲孩子當時被裝入背包扔進河中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名剛出生的女嬰被裝進背包，從橋上直接扔進河中。當時在場的2名漁民目擊男子把背包扔下的那一幕，還聽到背包傳出陣陣哭聲，立刻抓起竿子、撿起背包，一打開才確定裡面裝的是嬰兒。最終，這名女嬰奇蹟般活了下來，且身體狀況穩定。

事發於當地17日上午，目擊者宣稱，有一名男子把身上的背包扔進卡皮巴里貝河（Capibaribe River）。橋下兩名漁民看到背包掉進河中之後，其中一名漁民佩德羅（Pedro）透露，他的同伴抓起竿子、撿起背包，把包包遞到他的手上，一打開就發現裡面是個孩子。兩人趕緊進行通報，女嬰接著被送往附近的產科醫院。

據信這名女嬰出生才幾個小時，但所幸身體狀況穩定，仍在醫院接受觀察。

Moradores encontram bebê recém-nascida dentro de mochila jogada em rio em São Lourenço da Mata - https://t.co/KfxfKfr0L2 pic.twitter.com/vt6aQ2XWpY — Blog do Ney Lima (@blog_ney) November 17, 2022

在巴西，墮胎屬於非法行為，刑罰為1年至3年監禁，孕婦唯有在特定狀況才能合法進行流產手術，例如遭到性侵、懷孕危害母體健康及生命等。

2018年，巴西也曾發生過嬰兒墜落橋下的事件，當時一名罹患心理疾病的母親從約36公尺高的地點扔下孩子，所幸孩子只受到輕傷被員警救起。依據親屬的說法，孩子是母親2017年入住心理健康機構期間遭受性虐待所生下。