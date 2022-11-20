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川普推特復活！隔22個月解禁「粉絲數狂飆」　馬斯克最新發文曝光

▲▼ 川普推特帳號起死回生。（圖／翻攝自推特）

▲川普推特帳號起死回生。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）19日晚間最新發文指出，他將恢復美國前總統川普的推特帳號，「人民已經發聲」。在馬斯克宣布後沒多久，推特上已經可以查閱川普的推特帳號，且粉絲數持續飆升中。

法新社指出，這是川普帳號時隔22個月解除停權。馬斯克先前透過推特發起投票，要網友決定是否恢復川普推特帳號權限，最終多達1508萬5458個帳號投票，當中51.8％贊成恢復。他稍早的最新發文提到，「人民已經發聲，川普（帳號）將會恢復，人民的聲音，就是上帝的聲音」。

川普帳號「起死回生」之後，目前尚未有新發文。時間最近的一篇推文日期為2021年1月8日，內容提及，「我將不會參加1月20日的就職典禮」，也就是不出席美國現任總統拜登的就職典禮。

不過其實在推特帳號恢復前幾小時，川普19日在共和黨視訊會議上表示，雖然他「一直很喜歡」（always liked）馬斯克，也對他收購推特感到高興，但對於回歸推特一事，「我看不到任何理由這麼做」。川普還說，「他們在推特遇到很多問題。你也看到了目前情況。」

川普過去一直是推特愛用者，他的辛辣發言經常為推特帶來大量流量，在總統任期內發揮的影響力更大，甚至有「川普發推，就知股市起不起飛」的現象，但在2021年1月國會大廈暴動事件後，被指煽動人群暴力的川普在推特上繼續以美國總統身分，發表大量充滿爭議和煽動的貼文，導致他的帳號遭官方停權。

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