川普推特復活！隔22個月解禁「粉絲數狂飆」　馬斯克最新發文曝光

▲川普推特帳號起死回生。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)19日晚間最新發文指出,他將恢復美國前總統川普的推特帳號,「人民已經發聲」。在馬斯克宣布後沒多久,推特上已經可以查閱川普的推特帳號,且粉絲數持續飆升中。

法新社指出,這是川普帳號時隔22個月解除停權。馬斯克先前透過推特發起投票,要網友決定是否恢復川普推特帳號權限,最終多達1508萬5458個帳號投票,當中51.8%贊成恢復。他稍早的最新發文提到,「人民已經發聲,川普(帳號)將會恢復,人民的聲音,就是上帝的聲音」。

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv