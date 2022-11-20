1月內3大臣下台！岸田內閣醜聞連環爆　自民黨傳覓下任首相人選

▲日本首相岸田文雄繼統一教會、安倍國葬等問題後，如今又面臨內閣連環下台的危機。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本總務大臣寺田稔遭周刊爆料涉嫌偽造文書、收取不當的政治獻金，議題持續發酵。首相岸田文雄19日雖未明言撤換寺田稔，但日媒報導，他已經開始考慮撤換寺田稔並思考接任人選，預計20日會正式宣布，而這也是為了避免對21日啟動的2022年度第二次補充預算案審議造成影響。寺田下台後，將成為岸田內閣1個月內第3名請辭的大臣，而岸田也被認為應該負起「任用責任」。

根據《共同社》報導，岸田文雄為了出席東協峰會、G20峰會以及APEC會議，12日凌晨起程，展開一系列的出訪行程。然而在他努力「拚外交」的同時，內閣大臣卻不斷爆出醜聞扯後腿。而他19日在泰國當地召開記者會時，被問到將如何應對2022年度第二次補充預算案審議，他則表示，將優先解決政策課題。

儘管他在記者會中並未明言是否撤換爆出「政治獻金風波」的總務大臣寺田稔，並在記者會結束後隨即啟程返國，但是消息人士透露，由於自民黨內部與在野黨都強烈要求寺田下台，岸田已經打算撤換寺田稔，預計20日會對外宣布。

事實上，前經濟再生擔當大臣山際大志郎10月底因與統一教會有密切關係請辭，隨後法務大臣葉梨康弘也因失言風波下台，當時岸田為了處理葉梨康弘的爛攤子，還因此延誤到出訪行程，原本11日要出發前往印尼雅加達，最終在12日凌晨才啟程，更因此取消與多國元首的領袖會談。

消息人士指出，自民黨內部認為寺田稔會對即將於21日展開的2022年度第二次補充預算案審議造成影響，因此要求岸田應該儘早「處理」。

從山際大志郎到葉梨康弘，如今連寺田稔也幾乎確定要被撤換，岸田第2次內閣在短短1個月內就將有3名大臣下台，也被批應負起任用責任。面對上任後爆出一連串爭議、支持率持續下跌的岸田，而自民黨內部更傳出開始尋覓下一任首相的接班人選。

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