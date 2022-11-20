英相蘇納克首訪基輔　強調支持烏克蘭直到獲勝

▲英相蘇納克上任後首訪基輔。（圖／路透）

文／中央社基輔19日綜合外電報導

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天首度訪問烏克蘭首都基輔，他宣布額外援助價值5000萬英鎊的防空系統，也矢言英國將站在基輔這一邊，「直到烏克蘭獲勝」。

法新社報導，蘇納克在與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一起舉行的記者會上表示，「今天在這裡，我要說的是，英國將繼續與你們站在一起…直到烏克蘭贏得它需要也應得的和平與安全。」

根據唐寧街的聲明，蘇納克還宣布追加提供價值5000萬英鎊（約新台幣18億5000萬元）的防空系統。

蘇納克說，最新援助方案包括「120門戰機用機槍、雷達和反無人機設備等」。

由於俄羅斯正打擊烏國能源基礎設施，烏克蘭要求提供更多防空系統。

這是英國新任領導人首次訪問基輔。自俄國2月入侵烏國以來，英國一直是基輔堅定的盟友。

蘇納克還說，「今天來到貴國，與你們在一起，令人深感謙卑。烏克蘭人民的勇氣鼓舞了全世界。」

澤倫斯基也在記者會上讚揚本次訪問「對兩國來說意義重大且有實質幫助」。

澤倫斯基在推特發文稱，「有像這樣的朋友在我們身邊，讓我們對勝利充滿信心。」