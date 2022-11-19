烏克蘭逾400童因俄入侵喪命　赫爾松226人遭監禁失蹤

▲烏克蘭赫爾松地區遭俄國控制時，有226人遭監禁或失蹤。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭即將進入第10個月，耶魯大學研究報告指出，烏克蘭赫松地區遭俄國控制時，有226人遭監禁或失蹤。烏國官員另表示，至少已有437名孩童因俄軍入侵喪命。

●烏稱在頓內茨克擊退俄攻勢 逾400孩童死於俄侵烏

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日指出，烏克蘭部隊在東部的頓內茨克地區（Donetsk）擊退大約100次俄羅斯軍隊攻擊，當地的戰鬥並沒有停歇。

烏克蘭檢察總長辦公室19日則說，迄今至少已有437名烏克蘭孩童因為俄軍入侵而喪命，還有超過837名孩童受傷，但官員仍在核對來自激戰區域、解放地區以及仍被俄軍侵占領土的相關資訊。

頓內茨克地區受創最為嚴重，有423名孩童死亡或受傷。

聯合國指出，自從俄國2月24日入侵烏克蘭以來，至少已造成1萬6295位平民喪生。

●烏克蘭近半能源系統癱瘓 基輔電力網恐全面停擺

烏克蘭政府18日表示，俄羅斯的飛彈攻擊已癱瘓烏克蘭將近一半的能源系統。首都基輔當局則警告，隨著冬季降臨，這座城市可能面臨電力網「完全停擺」的窘境。

烏克蘭民用基礎設施經歷開戰以來最嚴重的幾波轟炸後，相關單位人員在全國努力復電。時值烏克蘭氣溫下降，基輔降下初雪，聯合國已示警，烏克蘭今年冬天可能因為缺水缺電而出現人道災難。

●俄加強飛彈攻擊 美官員：欲耗盡烏防空武器

美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）19日表示，俄羅斯對於烏克蘭的飛彈攻擊激增，部分原因是為了耗盡烏克蘭的防空系統補給，莫斯科當局希望這樣做能讓俄軍在烏國上空取得支配地位。

卡爾在造訪中東的行程期間告訴記者，「他們真的試圖壓垮並耗盡烏克蘭的防空系統」，「我們知道俄國的勝利理論是什麼，我們務必讓烏克蘭人獲得他們維持防空系統運作所需的東西，致力確保這種理論不會成功」。

▲白宮表示，只有澤倫斯基能決定是否與俄羅斯舉行和談。（圖／路透）



●白宮：只有澤倫斯基能決定是否與俄和談

美國白宮18日表示，只有澤倫斯基能決定是否與俄羅斯舉行和談，駁斥外界盛傳華府施壓基輔上談判桌的說法。

澤倫斯基也駁斥與俄羅斯達成「短期休戰」的說法，稱這只會讓情勢變得更糟。

澤倫斯基說：「只有完全擊退俄羅斯的侵略行動，才能真正達成持久且可信的和平。」

●耶魯大學報告：赫松地區226人遭監禁或失蹤

美國耶魯大學（Yale University）研究人員在研究報告中說，烏克蘭的赫松（Kherson）地區今年落入俄羅斯控制時，有數以百計民眾遭到監禁或失聯，另有數十人可能遭施酷刑。

這份報告記錄今年3月至10月間，赫松有226人遭到拘留或失蹤，1/4據稱遭受酷刑，其中有5人在遭監禁中或關押不久後死亡。

俄羅斯上週命令軍隊撤出烏克蘭第聶伯河（Dnipro River）西岸一處地區，其中包括自2月侵烏以來唯一攻占的區域首府赫松。

●瑞典：發現爆炸物痕跡 證實北溪管線遭蓄意破壞

瑞典檢方18日表示，調查人員在北溪天然氣管線（Nord Stream）受損的地方發現爆炸物痕跡，證實遭到人為蓄意破壞。

瑞典和丹麥有關當局正在調查北溪1號和北溪2號管線的4個洞。歐洲正面臨天然氣供應短缺，北溪天然氣管線從俄羅斯經過波羅的海通往德國，已成為烏克蘭危機的一個引爆點。

●APEC領袖宣言譴責俄烏戰爭

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議19日發出宣言譴責俄烏戰爭，措辭與上週20國集團（G20）宣言內容一樣。

宣言說，「大多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，並強調戰爭為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟現有的脆弱性惡化」，「對於目前情勢與制裁措施，還有其他觀點及不同的評估」。

這場峰會公報經過所有APEC成員經濟體同意，包括俄羅斯和中國，但不乏一些外交上的含糊其辭，並未公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

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