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日本前首相森喜朗批澤倫斯基「讓烏克蘭人受苦」　引逾萬網友熱議

▲▼ 森喜朗 。（圖／路透）

▲日本前首相森喜朗批評烏克蘭總統澤倫斯基「正讓許多烏克蘭人受苦」 。（圖／路透）

文／中央社

日本前首相森喜朗18日晚間出席一場活動致詞時，批評烏克蘭總統澤倫斯基「正讓許多烏克蘭人受苦」，引發逾萬名日本網友在報導下方留言熱議，日媒更稱他是「失言王」。

日本共同社報導，森喜朗說，只有俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）受到批評，沒有人責備澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），「這是怎麼回事？澤倫斯基正讓許多烏克蘭人受苦」。

談到關於俄國侵略烏克蘭的報導，森喜朗也說，日本媒體明顯有所偏頗，都受到西方媒體的影響，不由得讓人感覺只使用歐美的報導。

有關對俄國採取嚴厲態度的日本首相岸田文雄，森喜朗也說，「變成向美國一面倒」。

森喜朗還說，戰爭有勝有敗，照這種情況下去的話，「或許（俄羅斯）會動用核武，普丁也是要面子的」。

這則新聞11月18日晚間在日本雅虎刊登後，到今天已累計超過1萬名日本網友留言發表意見。日本經濟評論家門倉貴史留言表示，從客觀事實來看，「讓許多烏克蘭人受苦」的是普丁，不是澤倫斯基，這是非常清楚的事。

有網友說，「等一下，烏克蘭沒有攻擊俄國本土吧」，不要忘了對烏克蘭來說，是在進行一場面對俄國侵略的保衛戰這個大前提。

還有網友說，讓烏克蘭受苦的是俄國的侵略行為。外交問題確實相當複雜，對於他國之間的外交問題，大多都不能以善惡二元論來加以批判任何一方。不過，讓烏克蘭人受苦的是俄國以軍事力量侵略烏克蘭，這是違反國際法的行為。

日媒「周刊FLASH」報導，「失言王」森朗喜並非第一次引發爭議。他在擔任首相時代曾於2000年5月參加一場懇談會時說，「日本是以天皇為中心的神的國家」， 發表具有爭議的神國發言。

森朗喜接著在6月的演說又說「無支持政黨的人不用投票，去睡覺就好」，導致內閣支持率急速滑落，於2001年4月辭任。

日本主辦2020年東京奧運時，森朗喜擔任東奧組委會主席，他卻於2021年初在會議上發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，遭指歧視女性，最終辭去職務。

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