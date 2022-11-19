伊朗女性出奇招　衛生棉黏攝影機鏡頭避監控

Today, 16 Nov 2022



City Theater Metro Station in Tehran

Security agents violently arrested protesters. Attacking one person in a group at one time.

Also, female agent (wearing a chador) clutches a young woman to take her away.#IranRevoIution #IranProtests pic.twitter.com/ggJRXhj54f — IRAN HRM (@IranHrm) November 16, 2022

文／中央社

伊朗政府殘暴鎮壓因艾米尼之死而起的示威，安全部隊甚至朝首都地鐵站的通勤人群開火。當地民眾近日祭出以衛生棉黏貼攝影機鏡頭的奇招，反制政府監視並強制執行女性著裝規定。

庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬被控違反基於伊斯蘭教律法（Sharia law）的嚴格女性著裝規定被捕，於拘留期間死亡，在伊朗各地掀起震撼全國的抗議浪潮至今，而女性就站在這波示威活動的最前沿。

社群媒體推特（Twitter）16日起開始轉傳數張照片，內容顯示伊朗地鐵站及火車的監視攝影機（CCTV）鏡頭上，黏著層層疊疊的衛生棉。

تصاویر منتشر شده از 'مسدود کردن دوربین‌های واگن قطار مترو با استفاده از نوار بهداشتی'#مهسا_امینی pic.twitter.com/JNNXEQiZSX — Vahid Online (@Vahid) November 16, 2022

在伊朗，一般人對月經議題感到相當忌諱，如今示威人士在呼籲終結頭巾法之際打破禁忌，使用衛生棉對抗公權力，使網友大讚這可謂奇招，更是反控制及監視女性的最佳具體聲明。

若干被衛生棉遮蓋的安全攝影機旁，可見於示威期間被關押或殺害的伊朗政治異議人士名字，包括捍衛言論自由的社運人士羅納吉（Hossein Ronaghi）。羅納吉人被關在首都德黑蘭（Tehran）聲名狼藉的伊文監獄（Evin prison），持續進行絕食抗議。

奧斯陸「伊朗人權」（Iran Human Rights）16日估計，自9月抗議開始以來，安全部隊已殺害至少342人，包括43名兒童及26名女性。同日社群媒體開始轉傳伊朗安全人員對地鐵月台上的人群開火影片。經法新社核實的影片顯示，驚慌乘客向出口逃去，

也有民眾不慎被絆倒而倒臥在其他人身上。

▲伊朗女性將衛生棉黏在監視器上，對抗政府對女性的打壓。（圖／翻攝自twitter／@Vahid）



推特其他影片顯示伊朗民眾在一處平台上抗議，女性焚燒頭巾並高呼「你不道德」、「你無恥」、「我是自由的女人」及「獨裁者去死！」等口號。也有影片顯示，警察在地鐵月台及火車車廂內毆打民眾。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，無法獨立核實這段影片內容。

伊朗民眾15日於德黑蘭、大不里士（Tabriz）、伊斯法罕（Isfahan）及麥什赫德（Mashhad）等主要城市聚集，紀念「血腥11月」3週年。當時數百人在油價上漲後的示威活動中喪生。

15日也有許多勞工，包括伊斯法罕的鋼鐵工人以罷工參與示威，替艾米尼抗議活動注入新動能。位於挪威的人權團體Hengaw指出，伊朗安全部隊當天開槍殺害至少3名抗議人士。

聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）24日將針對伊朗「人權情況惡化」召開特別會議。

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