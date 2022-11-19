不爽「長時間高強度」推特1200員工秒離職　馬斯克急求工程師上班

▲馬斯克要求推特員工「努力勤奮工作」後，據知情人士指出大約有1200人自願離職。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購推特後表示將裁員50%，幾天前還下了「最後通牒」稱若無法接受「長時間、高強度」工作就得打包走人，結果引發了1200名員工的出走潮。外媒爆料，馬斯克18日又態度大轉彎，緊急發郵件徵求「懂得寫軟體代碼」的工程師，趕快回到舊金山的總部辦公室。

美媒《紐約時報》依取得的內部信件內容指出，馬斯克18日上午向推特（Twitter）員工發送數封電子郵件，其中一段訊息寫道「任何懂得寫軟體代碼的人，請在今天下午2點到10樓報到。」大約30分鐘後，馬斯克又發信說他想了解一些「技術問題」（tech stack），報導稱這是個描述一家公司的軟體和相關系統的術語。

▲馬斯克態度大轉彎，發電子郵件徵求會寫程式代碼的工程師回到總部大樓。（圖／路透）

在另一封郵件中，馬斯克要求這些人自行飛到舊金山的推特總部，「如果可以，若你本人可以飛到舊金山，我會很感謝。」《紐時》認為，馬斯克上月以440億美元收購推特，在他大力改造之中，推特正處於搖搖欲墜的邊緣。據3名知情人士透露，有內部估計顯示，馬斯克要求員工接受「長時間、高強度」的工作條件後，至少有1200人在周四（17日）自願離職。

報導指出，推特員工人數從10月底的7500人，減少到只剩大約3700人。這一波波出走潮也讓員工人數的統計和運行其他系統等方面都出現問題，部分已離職員工表示，因為人資員工也不在了，他們只能自行中斷公司電子郵件、註銷內部通訊系統「Slack」帳戶，才能和推特「斷乾淨」。目前馬斯克和推特公司代表尚未回應《紐時》提問。

▲推特位於加州舊金山的總部辦公大樓。（圖／路透）

有2名前推特員工向《紐時》爆料，原本他們待在一個20人團隊，工作內容對於防止網站流量爆炸時的服務中斷和技術故障十分重要，但團隊中的許多各國員工已經離開，負責運算架構的的核心運行小組也從100多人，縮減到只剩4人。另外，負責安排影音媒體、追蹤關注人數如何在推特頁面中呈現的團隊，現在已經沒有任何成員。

一名已離職的資深軟體工程師Peter Clowes在推特發文表示，馬斯克16日下的最後通牒是一次「全身而退」（clean exit）的機會，剩下的80%員工大多都走了，當然也包含他在內，共75名工程師只有3名留下來。

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