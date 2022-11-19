強烈警告北韓！美國再出動「戰略資產」B-1B轟炸機　與南韓實施軍演

▲美國戰略轟炸機B-1B曾於11月5日在韓半島展開聯合空中訓練。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（18）日上午從平壤試射1枚洲際彈道飛彈，彈頭墜落在日本專屬經濟海域（EZZ），最高領導人金正恩更帶著妻子李雪主、二女兒前往現場視察。對此，美國與南韓今（19）日再度緊急展開聯合空中訓練，其中美國空軍更派出最大載彈量達56.7噸的「戰略資產」戰略轟炸機B-1B。

根據《韓聯社》，自從北韓再度向東試射洲際彈飛彈火星-17型以後，美國與南韓決定履行「展開戰略資產達經常部署之程度」協議，充分展現了遏止擴張的實行力道，對北韓充滿濃厚的警告意味。

美國空軍B-1B槍騎兵轟炸機進入韓國防空識別區（KADIZ），由南韓空軍派出戰機F-35A、美國空軍派出戰機F-16各4架進行聯合編隊飛行，護衛B-1B轟炸機。據悉，先前美國曾在關島部署4架B-1B轟炸機，其中2架曾參與本月5日的聯合空中訓練「警戒風暴」，時隔14天又再度出現在韓半島（朝鮮半島）上空。

B-1B槍騎兵轟炸機的最大載彈量可達56.7頓，超越美國B-52、B-2、俄羅斯圖-160（Tu-160）轟炸機，可充分運用24枚Mk-84炸彈、84枚Mk-82炸彈、24枚聯合直接攻擊炸彈GBU-31等常規性武器。

南韓聯合參謀本部表示，「此次訓練透過壓倒性的戰力，再度展現了韓美聯合防衛的能力與態勢、以及美國在履行防衛韓半島以及遏阻擴張上堅若磐石的承諾。韓美雙方在溝通下，熟悉如何在既迅速、且完整的程序下應對威脅，在韓半島展開遏阻擴張戰力，提升聯合作戰的履行能力。」

另外，針對北韓近來提升飛彈試射的頻度，南韓空軍18日下午出動多架匿蹤戰機F-35A，在位於江原道的必勝射擊場進行實彈訓練，將該射擊場假定為北韓的飛彈移動式發射車輛，實施精密導引炸彈（GBU-12）打擊訓練，F-35A難以被敵方偵測，能夠隱密接近目標、實施精準打擊。