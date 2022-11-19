　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首次見岸田　日方揭：習近平「整場笑容滿面」！積極態度超乎預期

▲▼日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平17日在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行領袖會談。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平17日在APEC期間與日本首相岸田文雄會晤，合照時露出滿臉笑容。（圖／路透）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本與中國睽違約3年再度舉行領袖會談，日媒觀察，雖然中國國家主席習近平在會前合影或會談中始終面帶微笑，但兩國在釣魚台及台灣議題上沒有交集，爭端的導火線依舊存在。

日本時事通信社報導，這場日中領袖會談11月17日在亞太經濟合作會議（APEC）於泰國曼谷舉行峰會期間登場。日本首相岸田文雄與習近平就強化彼此在安全保障領域的意見溝通達成一致，也在推動經濟合作及人際交流方面取得共識。

日本方面人士表示，「（習近平）積極態度超乎預期」。不過，在重要的釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）及台灣議題上，兩人立場仍無交集，引發日中爭端的導火線依舊存在。

這是岸田與習近平首度面對面會談，日本外務大臣林芳正及中國外交部長王毅等人陪同與會。岸田在會談開頭就說，日中對國際社會的和平與繁榮負有責任，加速建構有建設性且穩定的兩國關係相當重要。

習近平回應說，中日關係的重要性沒有改變，將建構符合新時代要求的關係。

▲▼日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平17日在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行領袖會談。（圖／路透）

▲岸田文雄與習近平17日在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行領袖會談。（圖／路透）

為了避免偶發衝突，兩人除了同意盡早啟用兩國防衛部門之間的「熱線」之外，也確認重啟日中安保對話的方針。兩人還約定未來繼續進行領袖層級對話，並加速協調林芳正訪中行程。

從會前公開合影，可以看到習近平面帶微笑與岸田握手，日本政府相關人士透露，習近平在會談中「也始終笑容滿面」。

日本外務省官員認為，習近平第3任領導團隊已上路，「（習近平）重新開始與各國間的關係，進入積極外交模式」。

話雖如此，日中之間未能解決的問題，並未在這場會談中取得明顯進展。岸田就中國在釣魚台列嶼附近「侵入」日方「領海」，及共軍朝台灣附近海域試射彈道飛彈等，當面向習近平表達「嚴重憂慮」，還再度強調「台灣海峽和平與穩定重要性」。

習近平則反駁說，海洋及領土問題必須適當管理，「不接受干預內政」。

面對中國展現的「友好態度」，日本外務省官員說，從正面角度來看是「接下來會很忙碌」；但自民黨內的防衛派人士指出，岸田在這場會談並未取得成果，如果太過靠近會正中對方下懷。

另外，產經新聞報導，岸田11月18日下午與代表台灣參加APEC經濟領袖會議的張忠謀會談約20分鐘，除了表達台灣海峽和平與穩定的重要性之外，也說「台灣是與日本共享基本價值極為重要的夥伴，且是重要友人」。

岸田說，希望深化日台之間有關經濟及民間往來等的合作與交流；張忠謀也表示，期待進一步強化台日關係。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
魔獸賽前大合照直接閃人！　來賓、隊友全傻眼
保育員淚曝「團團最後道別」：想到還是會掉淚
交流道嚴重車禍！　3騎士倒地畫面曝
OL請病假3天「竟讓公司倒閉！」　前東家提告求償
快訊／動物園貓熊館擠滿人潮！　粉絲淚「沒料到這麼快」
台灣首例「虛偽陪選」！　2候選人全遭收押
團團病逝「將培育下一代」？　動物園曝圓仔、圓寶交配計畫
「團團」竟是雙胞胎！　弟弟「美靈」在南昌動物園

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普有望回歸推特？　馬斯克「推特辦投票」要網友決定

芬蘭將砸1.3億在「與俄邊境」築起屏障　延伸260km！可用50年不壞

首次見岸田　日方揭：習近平「整場笑容滿面」！積極態度超乎預期

暴雪襲北美！紐約州長發布緊急狀態　積雪深度達167cm

馬來西亞大選登場！　4大聯盟競爭勝負難料

波蘭國足出發世界盃　「F-16戰機」伴飛護送！飛官超嗨第一視角曝

金正恩二女兒萌樣曝！眼神寵溺「牽緊緊」看飛彈　延續白頭純正血統

瑞典：發現爆炸物痕跡　證實北溪管線遭蓄意破壞

新創大騙局！矽谷「女版賈伯斯」遭判11年　曾號稱1滴血驗百病

跑道直衝加速「飛機撞上消防車」釀2消防員喪生　機尾起火沿路燒

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

真MVP？妹子打擊出去沒見球　球直落K中頭「咚聲」超清脆

川普有望回歸推特？　馬斯克「推特辦投票」要網友決定

芬蘭將砸1.3億在「與俄邊境」築起屏障　延伸260km！可用50年不壞

首次見岸田　日方揭：習近平「整場笑容滿面」！積極態度超乎預期

暴雪襲北美！紐約州長發布緊急狀態　積雪深度達167cm

馬來西亞大選登場！　4大聯盟競爭勝負難料

波蘭國足出發世界盃　「F-16戰機」伴飛護送！飛官超嗨第一視角曝

金正恩二女兒萌樣曝！眼神寵溺「牽緊緊」看飛彈　延續白頭純正血統

瑞典：發現爆炸物痕跡　證實北溪管線遭蓄意破壞

新創大騙局！矽谷「女版賈伯斯」遭判11年　曾號稱1滴血驗百病

跑道直衝加速「飛機撞上消防車」釀2消防員喪生　機尾起火沿路燒

選前黃金周！整排小黃上街力挺議員候選人　背後感人原因曝光

生圖比精修還美！虞書欣深V禮服搭閃鑽難得性感　趙露思小露蠻腰也被比下去

魔獸賽前大合照直接閃人！來賓、隊友尷尬了　網驚：拍到不爽了

啦啦隊女神「小許瑋甯」　浮誇應援炸全場：隊友一定覺得我很煩

森林內耍chill乾杯！台東都蘭BBQ露天吃燒烤　50元巨無霸雞肉串超優

曾子祐埋伏9棒敲雙安　棒打統一獅先打給黃勇傳

倒數7天蘇貞昌造勢連衝三場　鄭運鵬：選對的人可以改變一座城市

2022三仙台臍橙節登場　現場還能品嚐咖啡、木虌果

旅行社掩護地下匯兌...3月匯台22億恐影響選情　警破洗錢水房

大貓熊團團病逝！　馬辦：象徵兩岸大交流時代人民情感互動

林襄「上空2條布」爆乳大解放　瘦到「胸部縮水」：趕快吃胖養回來！

國際熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

開保時捷上高速公路　失控撞護欄「駕駛斷頭」

「金正恩女兒」首度曝光！　模樣神複製老爸

烏克蘭虐殺戰俘！俄軍俯臥「遭血腥掃射」

躺棺材男突然醒來畫面瘋傳　復活真相曝光

推特總部守門員被開除　馬斯克把自己鎖門外求救

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

金正恩二女兒萌樣曝！寵溺「牽緊緊」看飛彈

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

怪女搭訕10歲童！他一招擺脫尾隨

「女版賈伯斯」數據造假　遭法院判11年　

世界最老小學生過世！享耆壽99歲

18歲女遭母囚1年「只給水桶裝穢物」

更多熱門

相關新聞

金正恩二女兒萌樣曝！寵溺「牽緊緊」看飛彈

金正恩二女兒萌樣曝！寵溺「牽緊緊」看飛彈

北韓（朝鮮）昨（18）日上午從首都平壤發射一枚新款的洲際彈道飛彈「火星-17型」，該枚飛彈射程近1000公里、飛行高度6100公里、速度為22馬赫，最後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）。北韓官媒今（19）日公佈其最高領導人金正恩牽著女兒視察指揮飛彈試射的畫面；南韓分析，相片中出現的女童很可能是金正恩的二女兒。

戴琪APEC場邊會晤陸商務部長　討論雙邊貿易

戴琪APEC場邊會晤陸商務部長　討論雙邊貿易

北韓試射洲際飛彈　日美聯合軍演增強嚇阻

北韓試射洲際飛彈　日美聯合軍演增強嚇阻

蘋果推新產品？APEC何時變成iPad峰會

蘋果推新產品？APEC何時變成iPad峰會

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

關鍵字：

習近平岸田文雄APEC中日會談領袖會談日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

孫生被爆「沒辦法跟女友做愛」！

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

女友當街踹男友下體！過來人超認同

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

謝忻宜蘭露營緊靠《全明星3》男星全被拍！

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面