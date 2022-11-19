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芬蘭將砸1.3億在「與俄邊境」築起屏障　延伸260km！可用50年不壞

▲▼芬蘭9月30日宣布關閉邊境，大量逃離動員令的俄羅斯人蜂擁至過境點排隊，試圖趕在最後期限前進入芬蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭9月30日宣布關閉邊境，大量逃離動員令的俄羅斯人蜂擁至過境點，試圖趕在最後期限前排隊進入芬蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

芬蘭邊防警衛隊（Finnish Border Guard）於18日宣布一項計劃，將在2023年斥資1億3900萬歐元（約新台幣44億7590萬元）在與俄羅斯接壤的東部邊境修建130到260公里長的屏障圍欄，「如果俄羅斯降低對邊境的控制，可能會為芬蘭人帶來控制非法入境的額外壓力，芬蘭不能光依賴俄國邊境控管的有效性。」

芬蘭是少數與俄羅斯接壤的北約國家之一，而芬蘭邊防警衛隊屬於軍事組織，但在移民事務上掌握警務調查權，行政方面隸屬內政部管轄。芬蘭邊防隊18日聲明稱，將在東部伊馬特拉（Imatra）建立邊境屏障圍欄的試點，在越境點兩側修築約3公里的試驗圍欄，預計2023年春季可以建成。

芬蘭邊防隊提到，根據評估，「安全環境的變化使得芬蘭有必要在東部邊境的部分地區建造屏障圍欄」。據稱，芬蘭政府擬在2023年預算案中提供1億3900萬歐元資金，將邊境柵欄延伸130公里至260公里，並且配備相應的監視設備與修築一條巡邏道路。芬蘭邊防隊預估，建造圍欄約需要3到4年的時間，可用年限約50年。據報導，芬蘭與俄國邊境線約有1300多公里。

芬蘭邊防隊聲明透露，屏障高度預計約3公尺，可防止任何直接穿過、跨越或從地下通過圍欄的行為，具有暴露、阻礙、影響和阻擋的作用。邊防隊總部技術部計劃經理Ismo Kurki表示，雖然隔離牆本身並不能解決任何問題，但它將是邊境警衛隊全面邊防監控的一部分。

根據美國CNN報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，許多西方國家對俄國關閉空域和邊境，芬蘭邊境成為俄國人為數不多的越境點之一，俄羅斯總統普丁9月底下令對後備軍人「部分動員」後，芬蘭也宣布關閉與俄國接壤的邊境。當時芬蘭外交部表示，「當局認為，俄國動員以及抵達或過境芬蘭的人數激增，危及了芬蘭的國際地位與國際關係。」

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