　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭國足出發世界盃　「F-16戰機」伴飛護送！飛官超嗨第一視角曝

▲▼波蘭政府派遣F-16戰機護送國家足球代表隊至邊界，為波蘭國足選手出戰世界盃加油。（圖／翻攝自波蘭國家足球隊官方推特）

▲波蘭政府派遣F-16戰機護送國家足球代表隊至邊界，為波蘭國足選手出戰世界盃加油。（圖／翻攝自波蘭國家足球隊官方推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

波蘭國家足球代表隊17日搭機啟程參加2022年卡達世界盃足球賽，波蘭政府特地派遣F-16戰機護送選手們至邊界。波蘭國足推特陸續PO出當天「戰機護航」的畫面，除了2架F-16戰機在印有「波蘭共和國」的民航機旁伴飛外，還有飛官在軍機內拍攝的第一視角影片，駕駛艙窗邊放了一張加油紙條。

根據《紐約郵報》報導，波蘭國家足球代表隊的官方推特17日發布一段影片稱，「我們被F-16飛機護送到波蘭南部邊境，謝謝你們，向飛行員們問好！」畫面中拍到2架F-16戰機在波蘭國足搭乘的專機旁邊伴飛。

▲▼波蘭政府派遣F-16戰機護送國家足球代表隊至邊界，為波蘭國足選手出戰世界盃加油。（圖／翻攝自波蘭國家足球隊官方推特）

▲波蘭F-16戰機護送國家足球代表隊的飛行員。

另一段則是其中一名飛官拍攝的第一視角影片，拍攝到機身有「波蘭共和國」字樣的專機全貌，也拍到駕駛艙窗邊擺著一張紙條，印著波蘭國足的hash tag標籤。官放推特還發出數張照片，從專機上確實能看見F-16戰機的加油字條，推文幽默寫道，「當你是一名飛行員，同時也是波蘭國家隊的球迷！」

▲▼波蘭政府派遣F-16戰機護送國家足球代表隊至邊界，為波蘭國足選手出戰世界盃加油。（圖／翻攝自波蘭國家足球隊官方推特）

▲影片中拍到的2架F-16戰機，據悉原本就正在進行定期訓練。

目前球隊已經平安降落卡達首都杜哈，按計劃波蘭將在22日進行首場比賽。然而，這次F-16護送國家足球隊消息一出曾引發反彈，部分波蘭民眾認為不應該為此動用軍事資源。波蘭國足推特底下也有許多網友正反兩面論戰，有批評指出，此舉是「浪費燃料」、「該先想想怎麼應付落在領土上的飛彈吧」。但也有人支持，這次是趁著例行的飛行任務出動護送，尤其邊境小鎮近日又發生飛彈落下炸死2人的事件，進行任務順道護送選手並無不妥。

▼波蘭國家足球代表隊搭機啟程卡達，由F-16戰機護送至南部邊境。

▲▼波蘭政府派遣F-16戰機護送國家足球代表隊至邊界，為波蘭國足選手出戰世界盃加油。（圖／翻攝自波蘭國家足球隊官方推特）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
18歲團團沉睡中離世　遺體處理方式曝
快訊／動物園宣布：團團下午1時48分心跳停止
臉書出手！　刪除個人檔案「4大項目」
孫生被爆「就是沒辦法跟女友做愛」！　原因曝光認了
快訊／大貓熊團團逝世！　醫療團隊沉痛發聲
快訊／大貓熊團團　腦部病變離世
候選人選前7天被教召！　今成功嶺報到
魔獸首秀將登場！　2隊出賽名單公佈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬來西亞大選登場！　4大聯盟競爭勝負難料

波蘭國足出發世界盃　「F-16戰機」伴飛護送！飛官超嗨第一視角曝

金正恩二女兒萌樣曝！眼神寵溺「牽緊緊」看飛彈　延續白頭純正血統

瑞典：發現爆炸物痕跡　證實北溪管線遭蓄意破壞

新創大騙局！矽谷「女版賈伯斯」遭判11年　曾號稱1滴血驗百病

跑道直衝加速「飛機撞上消防車」釀2消防員喪生　機尾起火沿路燒

烏克蘭殘忍虐殺戰俘！俄軍俯臥「遭血腥掃射」　俄羅斯悲痛控訴

美黑人囚犯遭5獄警「壓在牆上暴打」影片曝！　拖出牢房繼續圍毆

馬斯克把自己鎖在門外！推特總部「守門員」才遭開除又被緊急召回

美司法部宣布調查川普！　前海牙戰爭罪檢察長特檢監督

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍

馬來西亞大選登場！　4大聯盟競爭勝負難料

波蘭國足出發世界盃　「F-16戰機」伴飛護送！飛官超嗨第一視角曝

金正恩二女兒萌樣曝！眼神寵溺「牽緊緊」看飛彈　延續白頭純正血統

瑞典：發現爆炸物痕跡　證實北溪管線遭蓄意破壞

新創大騙局！矽谷「女版賈伯斯」遭判11年　曾號稱1滴血驗百病

跑道直衝加速「飛機撞上消防車」釀2消防員喪生　機尾起火沿路燒

烏克蘭殘忍虐殺戰俘！俄軍俯臥「遭血腥掃射」　俄羅斯悲痛控訴

美黑人囚犯遭5獄警「壓在牆上暴打」影片曝！　拖出牢房繼續圍毆

馬斯克把自己鎖在門外！推特總部「守門員」才遭開除又被緊急召回

美司法部宣布調查川普！　前海牙戰爭罪檢察長特檢監督

臨路透天騎樓不能停車？　公部門、律師說法成世紀之謎

尹衍樑金融大夢掃到集團事業　抱南山人壽11年「挑戰仍多」

乖乖不痛了！18歲團團「沉睡中離世」　遺體處理曝光

動物園：大貓熊團團下午1時48分心跳停止

壽險淨值危機！金管會下猛藥自救 學者批「本末倒置」

2022重機選美賽「杜卡迪惡魔V4」碾壓勝出！得票近4成獲品牌11冠

馬來西亞大選登場！　4大聯盟競爭勝負難料

中信盃黑豹旗／科班轉社團不到半年　光復邱竣麟喊：我還有夢

愛心草莓蛋糕超Q！「7款草莓芋頭甜點」開吃　還有大福、泡芙

根本沒買過卻留「一星負評」！高雄男幫老婆出氣　慘被出賣GG了

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

國際熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

開保時捷上高速公路　失控撞護欄「駕駛斷頭」

「金正恩女兒」首度曝光！　模樣神複製老爸

躺棺材男突然醒來畫面瘋傳　復活真相曝光

烏克蘭虐殺戰俘！俄軍俯臥「遭血腥掃射」

推特總部守門員被開除　馬斯克把自己鎖門外求救

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

習近平APEC再會杜魯道　畫面曝光

怪女搭訕10歲童！他一招擺脫尾隨

世界最老小學生過世！享耆壽99歲

「女版賈伯斯」數據造假　遭法院判11年　

18歲女遭母囚1年「只給水桶裝穢物」

即／印尼蘇門答臘發生規模6.7地震　震源深度10公里

更多熱門

相關新聞

世足賽場館周邊禁止賣酒　百威尷尬了

世足賽場館周邊禁止賣酒　百威尷尬了

本屆世界盃足球賽將在20日開打，令全世界球迷興奮不已，但主辦國卡達卻在賽前兩天無預警宣布，國內8個將進行世足賽事的場館周邊全面「禁止賣酒」，此消息也獲得國際足聯（FIFA）證實，除了讓球迷感到相當氣憤之外，與FIFA簽訂7500萬美元的百威啤酒則更加錯愕。

C羅受訪稱高層逼他離隊　曼聯怒提告

C羅受訪稱高層逼他離隊　曼聯怒提告

波蘭足球隊征戰世界盃　政府派F-16戰機護送惹議

波蘭足球隊征戰世界盃　政府派F-16戰機護送惹議

梅西世界盃前暗示將退休？

梅西世界盃前暗示將退休？

全美湧現「足球教練」寫的信　背後真相曝

全美湧現「足球教練」寫的信　背後真相曝

關鍵字：

2022世足2022世足花絮2022波蘭世足波蘭男足F-16戰機伴飛

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

謝忻宜蘭露營緊靠《全明星3》男星全被拍！

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

男為母豬接生　結果自己死了

女友當街踹男友下體！過來人超認同

霍華德首秀前和毛加恩同框引熱議

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面