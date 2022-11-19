跑道直衝加速「飛機撞上消防車」釀2消防員喪生　機尾起火沿路燒

記者張寧倢／綜合外電報導

南美航空集團（LATAM Airlines Group）一架客機18日在秘魯豪爾赫查維斯國際機場（Jorge Chavez International Airport）起飛加速時，在跑道上與一輛消防車相撞，飛機一邊滑行一邊起火燃燒。據報導，乘客與機組人員無人死亡，但2名消防員不幸喪命，另有1人受傷，而這已是南美航空1個月內的第2起事故。

▲南美航空集團（LATAM Airlines Group）客機與跑道上的消防車相撞，導致2名消防員死亡。（圖左／翻攝自推特；圖右／路透）

綜合《富比士》、《每日星報》等外媒報導，秘魯首都利馬的豪爾赫查維斯國際機場航站營運商證實，南美航空一架客機18日在跑道加速起飛時撞上一輛消防車，導致2名消防人員在悲劇中喪生，機場將持續關閉至周六（19日）下午1時，「目前我們正在進行所有必要調查，以利釐清事故原因。」

ULTIMO MOMENTO !!

18 de noviembre de 2022.



Aeropuerto de Lima (Perú) cerrado por avión de LATAM que sufrió daños en la pista esta tarde.



Según Notam, estaría cerrado hasta mañana a las 18:00 UTC.



( créditos a su autor)



Hilo con actualizaciones. pic.twitter.com/J1s4F8L7Eq — GaboAir (@GaboAir) November 18, 2022

南美航空集團表示，「我們遺憾地確認，由秘魯拉美航空營運的利馬-胡利亞卡航線、編號LA2213班機在地面發生事故，沒有任何乘客和機組人員死亡。」然而，這架載有102名乘客和6名機組人員的空中巴士A320neo飛機的事故影片，已在網路社交媒體上瘋傳，畫面中似乎有2輛消防車行駛在跑道上，正在加速前進的客機直接與其中一輛車對撞，隨後飛機一邊起火一邊滑行，現場冒出滾滾濃煙。

▲客機右機翼和尾端起火，現場噴灑白色滅火物質。（圖／路透）

急難人員趕赴滅火，有乘客在推特上傳一張渾身沾滿化學滅火泡沫的照片指出，「當人生給你第二次機會時。」另有一名乘客驚恐表示，他感受到飛機起落架出了問題，在跑道上打滑，「謝天謝地，大家都活著順利被疏散。」當時人們尚不清楚消防人員的傷亡。據報導，不到1個月前，南美航空才有飛機遇上強烈風暴，機頭被毀，緊急迫降。

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