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金正恩二女兒萌樣曝！眼神寵溺「牽緊緊」看飛彈　延續白頭純正血統

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（18）日上午從首都平壤發射一枚新款的洲際彈道飛彈「火星-17型」，該枚飛彈射程近1000公里、飛行高度6100公里、速度為22馬赫，最後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）。北韓官媒今（19）日公佈其最高領導人金正恩牽著女兒視察指揮飛彈試射的畫面；南韓分析，相片中出現的女童很可能是金正恩的二女兒。

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

▲金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透，下同）

北韓官媒《朝中社》於19日清晨公佈金正恩帶著妻子李雪主、以及疑似是兩人膝下愛女攜手同行視察洲際彈道飛彈火星-17型試射的相片。報導指出，「金正恩委員長與親愛的子女、女士（女史，韓語中對身份尊貴女性的尊稱）一起出場」，當中公開了數張一家三口的相片，其中穿著雪白色冬季大衣的女童帶著一抹淺笑。

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

該名女童緊緊牽著金正恩的手，望向載有洲際彈道飛彈火星-17型的移動式發射車輛；在另一張相片中，金正恩向軍官比手令下達指示，李雪主則甜笑看著金正恩，一旁的女童則是認真聆聽，女童的五官和金正恩高度相似，都有雙細長的眼睛、招牌菱角嘴，且都有著大餅臉。

同時，金正恩的胞妹金與正也出現在此次飛彈試射現場。可以說，平壤當局動員了包括金正恩女兒在內的「白頭山血統」，顯見十分重視此次試射。

南韓《韓聯社》分析，此次為北韓官方媒體首度對大眾公開金正恩女兒的面貌，由於金正恩身為北韓國內的最高領導人，依據北韓獨特的政治體制，金正恩的「繼承人」到底是何人一直以來備受外界矚目，就連金正恩兒女的數量、性別、年紀等詳細情報都未曾被具體公開。

不過根據南韓情報當局的分析、以及先前外媒的各種報導推斷，金正恩與李雪主2009年完婚後，至今為止至少誕下3名兒女，包括2010年推測生下長子、2013年推測生下二女兒、2017年推測生下一名性別不詳的子女。

其中，美國NBA前職業籃球運動員羅德曼（Dennis Rodman）曾於2013年應當局邀請造訪北韓，之後他對外公開，表示他見到了金正恩剛誕下不久的二女兒金主愛（김주애，音譯）。

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

從此次相片中女童的外貌、年齡來推斷，《韓聯社》認為女童較有可能是金正恩的二女兒金主愛。

南韓北韓大學院總長梁茂進表示，「北韓展現出對『白頭山血統』與『飛彈試射成功』的自信，在意義上顯示其強調國防安全的重要性。尤其是金正恩讓年幼的孩童一同登上軍事視察現場，多少令人難以理解、認同。」

對於金正恩的女兒首度亮相，南韓網友毒蛇評論道，「果然是『有其父必有其女』，肥豬的血液無法被拋棄，什麼『白頭血統』，根本就是狗屁」、「上次出現的女孩，嘴角竟然激似玄松月，看來這個女孩的血統是真的啊」、「竟然帶著孩子視察殺傷性武器，果然是史無前例的兒童虐待行為」、「這就是傳說已久的『核湯匙』（以金湯匙做比喻）嗎？」

▲▼ 金正恩女兒金朱愛出現在建國74周年晚會上。（圖／朝中社）

▲疑似金正恩女兒金主愛出現在建國74周年晚會上，不過南韓卻認為該女童並非金正恩女兒。（圖／朝中社）

另外，先前北韓於今年9月9日第74周年建政紀念日，曾有一名女童站上舞台演唱歌曲，台下的金正恩、李雪主則顯示出關愛、寵溺的眼神，當時英媒《每日郵報》推測該名女童很有可能是金正恩的女兒，不過南韓國家情報院卻否定該則報導的說法。

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