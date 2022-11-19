烏克蘭殘忍虐殺戰俘！俄軍俯臥「遭血腥掃射」　俄羅斯悲痛控訴

▲烏東頓涅茨克城市馬克耶夫卡一棟公寓大樓遭烏軍砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯從今年2月底殘忍侵略烏克蘭，導致烏克蘭數百萬民眾被迫過著流離失所的生活，家園慘遭無情砲火轟炸破壞。近日一段影片在社群媒體流傳，為頓巴斯地區的烏克蘭守軍，以兇殘血腥的方式暴力槍殺俄軍戰俘，莫斯科當局指控烏軍虐殺戰俘，並稱之為「戰爭罪行」。

根據《衛報》，最近社群網路上流傳著一段影像，一群俄羅斯士兵從一棟房屋中走出來，他們雙手舉過頭頂、被要求以臉部朝下的姿勢俯臥在地，此時其中一名疑似為俄兵、身穿黑衣的男子步出半毀的外屋，他投降後躺臥在地上，不過他似乎把槍對準了一支手臂纏著黃色臂章的烏克蘭部隊，想要作勢反抗，之後現場槍聲大作。

該段影片似乎是由烏克蘭士兵所拍攝，包括那些俯臥姿勢的所有俄羅斯人，都在隨後的暴力事件中喪生，現場至少出現12具屍體。

報導推測，該事件發生在烏東城市馬克耶夫卡（Makiivka）附近一棟房子的庭院；不過，影片中所出現的人、事、物以及具體位置尚無法獲得證實。

對此，俄羅斯克里姆林宮指控烏克蘭士兵處決了10多名俄軍戰俘。俄羅斯國防部某發言人表示，「（烏克蘭）對俄軍的殘忍謀殺是戰爭罪行，不是第一起、也不是唯一一起！其實，這是烏克蘭武裝部隊的普遍做法，他們得到基輔政權的支持，卻被西方援助者公然忽視。」

該名發言人譴責道，「墮落的烏克蘭士兵蓄意、有組織性地謀殺了10多名無法動彈的俄羅斯軍人！烏克蘭政府將對『每一位被折磨、殺害的囚犯』負責。」

針對此事，目前烏克蘭國防部門尚未回應該媒體的置評請求。報導指出，自從俄羅斯總統普丁2月24日下令全面入侵烏克蘭以來，俄烏雙方互相指控犯有戰爭罪，針對莫斯科當局先前的指控，烏克蘭外交部表示將對任何事件進行調查，至於俄軍與俄羅斯傭兵在烏克蘭對敵方武裝部隊與平民施加的酷刑，莫斯科當局並做出任何類似承諾。